Activistas propalestinos enjuiciados en Michigan, acusados de campaña de intimidación

Ocho activistas propalestinos están acusados de elucubrar una campaña intimidación contra funcionarios de la Universidad de Michigan mientras intentaban obligar a la institución a cortar sus vínculos financieros con Israel.

Fiscales federales revelaron el expediente el miércoles, que incluye también actos de vandalismo contra empresas y contra la Federación Judía del área metropolitana de Detroit.

“En Estados Unidos, nos regimos por la ley, no por el miedo. Estas presuntas amenazas e intentos de aterrorizar a funcionarios del gobierno, empresas y a la Federación Judía son antiestadounidenses. Contrarrestaremos la intimidación con justicia”, manifestó el fiscal federal Jerome Gorgon Jr.

El documento destaca varios incidentes que fueron noticia en los últimos años, entre ellos la colocación de muñecos ensangrentados en el césped de un miembro de la junta universitaria y pintadas con mensajes antiisraelíes en la casa del entonces presidente de la universidad, Santa Ono.

“Marcaron a sus víctimas con símbolos amenazantes utilizados por Hamás, incluidos triángulos rojos invertidos y huellas de manos rojas”, señala la acusación. “Usaron internet y las redes sociales para difundir su mensaje y asegurarse de que sus amenazas y su compromiso de continuar con actividades delictivas fueran escuchados por sus víctimas y por otros que apoyan a Israel”.

Seis de las ocho personas mencionadas en la acusación están previstas a comparecer por primera vez el miércoles ante un tribunal federal en Detroit. Una persona fue arrestada en Wisconsin y otra no estaba bajo custodia, indicó Gina Balaya, de la Fiscalía Federal.

The Associated Press no pudo comunicarse con ninguno de los acusados ni con sus abogados para solicitar comentarios.

Desde la guerra entre Israel y Hamás, manifestantes propalestinos han exigido que la Universidad de Michigan deje de invertir en empresas con vínculos con Israel. Pero esa casa de estudios ha insistido en que no tiene inversiones directas y que tiene menos de 15 millones de dólares colocados en fondos que podrían incluir empresas en Israel. Eso representa menos del 0,1% del total del fondo patrimonial.

En 2024, la policía desmanteló un campamento propalestino en el campus después de un mes. La universidad afirmó que representaba una amenaza para la seguridad pública.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.