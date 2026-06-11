Alcalde filipino pide entregas aéreas urgentes de comida para aldeas afectadas por el sismo

El alcalde de un municipio del sur de Filipinas devastado por un potente terremoto pidió el jueves que se envíen helicópteros para transportar alimentos y evitar el hambre en varias aldeas aisladas por deslizamientos de tierra.

El sismo de magnitud 7,8 frente a la costa —uno de los más fuertes que han golpeado el archipiélago filipino en medio siglo— se produjo el lunes frente a la costa de la provincia sureña de Sarangani y ha dejado al menos 47 muertos, 688 heridos y 31 personas que siguen desaparecidas.

Más de 45.000 personas seguían desplazadas, cerca de la mitad en refugios de emergencia, después de que el terremoto dañara más de 12.600 viviendas en pueblos y ciudades agrícolas. Muchas aún estaban demasiado traumatizadas para regresar a casa debido a las réplicas, señalaron funcionarios provinciales.

Sarangani reportó 20 fallecidos por el terremoto, la cifra más alta entre las provincias afectadas, en su mayoría debido a un alud de tierra que sepultó viviendas en el pueblo costero de Glan, según la Oficina de Defensa Civil del gobierno, que se encarga de los grandes desastres.

El alcalde de Glan, Victor James Yap, señaló que no se ha restablecido la electricidad en su provincia y que 10 de las 31 aldeas de su municipio, de más de 100.000 habitantes, seguían siendo inaccesibles, principalmente por deslizamientos de tierra. Pidió al gobierno que despliegue de inmediato helicópteros de la Fuerza Aérea para entregar alimentos y otra ayuda a las zonas afectadas.

“Necesitamos comida y agua, pero es difícil transportarlas a algunas de nuestras aldeas, que siguen aisladas. Se necesitan helicópteros para llevar alimentos porque la gente allí ya tiene mucha hambre”, dijo Yap a la emisora de radio DZMM.

Yap indicó que se reabrió una carretera clave de acceso al municipio y que permitirá la entrega de combustible a partir del jueves, pero el pueblo seguía sin electricidad y el servicio de telefonía celular continuaba siendo irregular.

La mayoría de las muertes por el terremoto fueron causadas por escombros que cayeron de edificios derrumbados y por deslaves en Sarangani, la ciudad costera de General Santos y las provincias periféricas de Cotabato del Sur y Davao Occidental.

Dos nadadores se ahogaron y uno seguía desaparecido frente a General Santos después de ser arrastrados mar adentro poco después de que se produjera el sismo. En el sur del país se midieron olas de hasta 1,4 metros (4,6 pies) por encima del nivel de la marea, y olas más pequeñas llegaron a la costa en Indonesia y Palaos, e incluso tan lejos como el sur de Japón.

El terremoto fue uno de los más fuertes que han golpeado el país desde un sismo de magnitud 8,1 y el tsunami del 17 de agosto de 1976, que causaron la muerte de unas 8.000 personas.

Filipinas suele verse afectada por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano.

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El periodista de The Associated Press Jim Gomez contribuyó a este reportaje desde Manila, Filipinas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.