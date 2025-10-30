Decenas de miles de judíos ultraortodoxos protestan contra el servicio militar en Jerusalén

Decenas de miles de hombres ultraortodoxos cubrieron el jueves el centro de Jerusalén con un mar de atuendos negros para protestar contra los planes de reclutarlos en el Ejército, cantando, aplaudiendo y sosteniendo carteles que decían que preferirían ir a la cárcel.

Las profundas divisiones en la sociedad israelí sobre la actual exención del servicio militar otorgada a los ultraortodoxos se han convertido en la amenaza más seria para el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El asediado líder depende de los partidos ultraortodoxos para mantener su gobierno a flote, pero sus intentos de aprobar una ley para eximir permanentemente a los israelíes ultraortodoxos del servicio militar podrían hundir a su gobierno y provocar elecciones anticipadas.

Israel cerró la carretera principal en la entrada a Jerusalén y desplegó a más de 2.000 agentes, mientras decenas de miles de ultraortodoxos, conocidos como haredim, llenaban las calles. Un adolescente murió en la protesta, mayormente pacífica, tras caer de un edificio en construcción cercano a la manifestación, informó la policía.

La protesta prácticamente paralizó la ciudad, provocando el cierre de carreteras y la suspensión del servicio de transporte público.

¿Quiénes son los haredim?

Cerca de 1,3 millones de judíos ultraortodoxos constituyen alrededor del 13% de la población de Israel y se oponen a la conscripción porque consideran que su deber más importante es estudiar a tiempo completo en seminarios religiosos.

La exención del reclutamiento para los ultraortodoxos se remonta a la fundación de Israel en 1948, cuando un pequeño número de eruditos talentosos fueron eximidos del servicio militar. Pero con el impulso de partidos religiosos políticamente poderosos, la cifra fue aumentando con el paso de las décadas. El tribunal declaró en 2017que las exenciones eran ilegales, pero las repetidas extensiones y las tácticas de demora del gobierno han impedido que se apruebe una ley de reemplazo.

Las amplias exenciones del servicio militar obligatorio reabrieron una profunda división en el país y enfurecieron a gran parte del público general durante la guerra en Gaza. Más de 900 soldados han muerto desde que comenzaron los combates. Muchos soldados de reserva han servido cientos de días en varios recorridos de servicio, y el Ejército ha advertido repetidamente que se necesitan desesperadamente más soldados para satisfacer las necesidades de defensa de Israel.

Firme oposición a servir en el Ejército

Decenas de miles de haredim se reunieron el jueves en la entrada de Jerusalén para un animado mitin de oración mientras los altavoces reproducían música espiritual a un alto volumen, aunque la convocatoria fue menor que los cientos de miles de asistentes previstos por los medios israelíes.

Debido a la observancia de estrictas medidas de modestia que impiden la mezcla de hombres y mujeres no casados, la protesta fue enteramente masculina, con la excepción de una pequeña área separada, reservada para las mujeres. Los manifestantes persiguieron a una reportera de Channel 12 que trataba de informar desde la protesta principal.

Muchos manifestantes dijeron que prefieren morir que servir en el Ejército, pues les preocupa que esa institución corrompa sus estrictas tradiciones religiosas.

“Un varón de 18 años podría ser encarcelado por desear dedicar su vida a ser un erudito y aprender exclusivamente la Torá”, señaló Baruch Debchic. “Esa es la triste situación en la que nos encontramos actualmente”.

Tras varias horas, la policía usó cañones de agua para dispersar a los manifestantes, que se rehusaron a abandonar las calles.

El desafío más grave para el gobierno de Netanyahu

Los dos partidos ultraortodoxos del país fueron una parte esencial de la frágil coalición de Netanyahu antes de que se retiraran durante el verano, enfurecidos por la propuesta de legislación sobre el servicio militar. Sin embargo, todavía suelen votar con el primer ministro, lo que ha permitido que su gobierno sobreviva.

La insistencia de los líderes haredi en aprobar una ley que codifique una exención permanente del servicio militar podría cambiar eso. El tema del reclutamiento para los miembros de ese grupo ha forzado varias elecciones anticipadas en la última década, dijo Lahav Harkov, investigador principal del grupo de analistas Instituto Misgav para la Seguridad Nacional.

Las elecciones están programadas para noviembre del próximo año, pero es probable que Netanyahu se vea obligado a convocar comicios anticipados en los próximos meses.

La ley de alistamiento actual

El detonante de la protesta del jueves fue la decisión de llevar la legislación sobre el reclutamiento a discusión en un comité del Parlamento israelí, conocido como Knesset, la próxima semana, a pesar de la profunda oposición al proyecto de ley que existe aun dentro del propio partido de Netanyahu. Este es el primer paso antes de que el proyecto de ley pueda ser llevado al pleno de la Knesset para una votación.

Los miembros haredi de la Knesset no han podido obtener las dos cosas que su comunidad demanda: una exención permanente del servicio militar y un aumento en los presupuestos para su comunidad, explicó Shuki Friedman, vicepresidente del Instituto de Políticas del Pueblo Judío, un grupo de analistas de Jerusalén, y experto en temas haredi.

Una serie de casos en la Corte Suprema han reducido el presupuesto que permite a los hombres haredi estudiar a tiempo completo a cambio de un estipendio del estado. Hasta ahora, los partidos han asignado un financiamiento temporal como medida provisional, pero esos estipendios están cada vez más amenazados.

“Esta es una protesta contra el gobierno, porque puede derribar la coalición, y contra la oposición para mostrar cuánto poder tienen”, afirmó Friedman. “Y dentro del mundo haredi, están preocupados por la presión interna, por lo que tratan de dar una muestra de unidad”, añadió.

Algunas voces de la comunidad haredi abogan por una solución pragmática, que podría incluir que se permita que un pequeño grupo de hombres haredi que no estudian textos judíos a tiempo completo sirvan en el Ejército, pero la protesta es un intento de dar una muestra unida de fuerza contra cualquier tipo de transigencia, explicó Friedman.

——-

Lidman informó desde Tel Aviv, Israel. El periodista de The Associated Press Josef Federman contribuyó desde Jerusalén.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.