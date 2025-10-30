Senadores en EEUU exigen respuestas sobre uso de inmovilizadores corporales en deportaciones

El "secreto casi total" en torno a los vuelos de deportación y el uso de restricciones corporales completas a bordo está generando "serias preocupaciones sobre derechos humanos", escribieron el jueves un grupo de 11 senadores demócratas en una carta dirigida a los principales funcionarios de inmigración.

El senador estadounidense Chris Van Hollen de Maryland instó a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a proporcionar un informe completo de sus operaciones aéreas y a dejar de usar las restricciones negras y amarillas conocidas como el WRAP hasta que la agencia explique sus políticas para el dispositivo y resuelva otras preguntas sobre su uso en inmigrantes detenidos.

"Creo que es muy problemático", dijo Van Hollen a The Associated Press. "Quieren mantener al público en la oscuridad".

La carta de los senadores cita una investigación de la AP este mes que reveló varios ejemplos de ICE usando el dispositivo en personas, a veces durante horas, en vuelos de deportación que datan de 2020. Van Hollen fue acompañado por los senadores Elizabeth Warren de Massachusetts, Cory Booker de Nueva Jersey, Alex Padilla de California, Tammy Duckworth de Illinois y otros seis.

Varias demandas federales denuncian que el WRAP es castigo e incluso tortura. Los defensores han expresado su preocupación de que ICE no está rastreando el uso del WRAP como lo requiere la ley federal para usos de fuerza, lo que dificulta discernir exactamente cuántas personas están siendo sometidas a las restricciones.

"Cuando una organización como el DHS no quiere transparencia, es porque no quieren que la gente sepa lo que están haciendo", declaró Van Hollen, refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia matriz del ICE.

Además de la carta, la representante Delia Ramírez, demócrata de Illinois, dijo a la AP en un comunicado que está trabajando en una ley para controlar el uso del WRAP por parte de la agencia.

"El uso de restricciones corporales completas por parte del ICE para inmovilizar a individuos detenidos plantea serias preocupaciones sobre la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de aquellos bajo su jurisdicción", indicó Ramírez.

El DHS no ha respondido preguntas detalladas de la AP sobre el uso del WRAP. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, señaló anteriormente que las prácticas del ICE "se alinean con las seguidas por otras autoridades relevantes y están completamente en línea con los estándares legales establecidos".

La AP encontró que el DHS ha pagado al fabricante del WRAP, Safe Restraints Inc., 268.523 dólares desde que comenzó a comprar los dispositivos a finales de 2015, durante la administración de Obama. Los registros de compras del gobierno muestran que las dos administraciones de Trump han sido responsables de aproximadamente el 91% de ese gasto.

El ICE no proporcionó a la AP registros que documenten su uso del WRAP a pesar de múltiples solicitudes, y no está claro con qué frecuencia se ha utilizado en las administraciones actual y anteriores.

Además de informar sobre el uso del dispositivo por parte del ICE, la AP identificó una docena de casos fatales en la última década donde la policía local o carceleros usaron el WRAP y las autopsias determinaron que la "restricción" jugó un papel en la muerte.

"Las tácticas brutales e inhumanas del ICE continúan poniendo en peligro vidas humanas en todo el país", sostuvo Ramírez. "El ICE está actuando fuera de la supervisión o la rendición de cuentas. Eso no puede continuar".

Mustian reportó desde Washington y Nueva York y Dearen reportó desde Los Ángeles.

