Comienza el conteo de votos en Nepal tras unas elecciones parlamentarias pacíficas

Los funcionarios electorales contaban los votos el viernes, un día después de las elecciones parlamentarias en Nepal, las primeras a nivel nacional desde que un violento levantamiento encabezado por jóvenes obligó al anterior gobierno a dejar el poder en septiembre.

La Comisión Electoral anunció que para el viernes por la mañana había comenzado el conteo de las boletas de 53 de las 165 circunscripciones, y que esperaba iniciar el trabajo en las zonas restantes antes de que terminara el día.

Algunos de los centros de votación están en remotas aldeas de montaña a las que solo se puede llegar tras días de caminata, lo que llevó a las autoridades a organizar el traslado de esas urnas en helicóptero hacia los centros de conteo.

Los resultados se esperan durante el fin de semana, según funcionarios electorales, que estimaron la participación en torno al 60%.

Los votantes eligen directamente a 165 miembros de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Parlamento. Los 110 escaños restantes se asignarán mediante un sistema de representación proporcional, en el que los partidos políticos designan a los legisladores en función de los apoyos recibidos.

Multitudes se congregaron en el exterior de los centros donde se llevaba a cabo el conteo. En la capital, Katmandú, simpatizantes vitorearon y corearon consignas a favor de sus candidatos.

La elección está considerada ampliamente como una contienda a tres bandas, marcada por la frustración de los votantes ante la corrupción generalizada y por las exigencias de más responsabilidades al gobierno.

El Partido Nacional Independiente, fundado en 2022, parte como favorito y plantea un importante desafío a las dos formaciones que han dominado la política nepalí durante mucho tiempo: el Congreso Nepalí y el Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado).

El candidato a primer ministro del nuevo partido es el rapero convertido en político Balendra Shah, quien logró la alcaldía de la capital, Katmandú, en 2022 y se consolidó como una figura destacada en el levantamiento de 2025 que expulsó al ex primer ministro Khadga Prasad Oli.

Shah, de 35 años, ha aprovechado el malestar popular contra los partidos políticos tradicionales. La cobertura sanitaria y la educación para los más pobres fueron ejes de su campaña.

Las protestas del año pasado contra la corrupción y la mala gestión comenzaron por una prohibición de las redes sociales, antes de convertirse en una revuelta popular contra el gobierno. Decenas de personas murieron y cientos resultaron heridas cuando los inconformes atacaron edificios gubernamentales y la policía abrió fuego contra ellos.

Aunque el Congreso y los comunistas conservan una base leal de votantes, el partido de Shah ha congregado las mayores multitudes durante la campaña, lo que pone de manifiesto su creciente atractivo entre los votantes más jóvenes que buscan una alternativa.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.