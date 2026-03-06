Aeronave eléctrica china para 10 pasajeros ofrece un vistazo al futuro de los taxis voladores

El futuro del transporte de pasajeros parece estar oculto en un hangar en el sureste de China.

Una especie de dron gigantesco se preparaba para un vuelo de demostración en la ciudad de Kunshan, a unos 60 kilómetros (37 millas) al oeste del puerto de Shanghái. Con el nombre de Matrix, el vehículo de eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL por su acrónimo en inglés) de cinco toneladas de peso, es considerado la aeronave eléctrica más grande que se haya construido hasta ahora, al menos en China.

La empresa china AutoFlight, fundada en 2017, desarrolló el Matrix, una aeronave que puede transportar hasta 10 pasajeros. Tiene una envergadura de 20 metros (unos 66 pies) y mide 17,1 metros de largo y 3,3 metros de alto (56 pies de largo y 11 pies de alto). Puede mantenerse en el aire durante una hora sin necesidad de recargarse.

La idea es que, con el tiempo, pueda convertirse en un taxi volador, aunque la industria y los expertos creen que aún falta para que eso llegue a ocurrir.

AutoFlight realizó recientemente un vuelo de demostración para The Associated Press en sus instalaciones de pruebas de vuelo a baja altitud.

El personal trasladó al Matrix de un hangar hacia un helipuerto.

El eVTOL estaba listo: se encendieron las hélices y, luego de algunas revisiones de varios minutos para asegurarse de que todo estuviera en orden, la aeronave comenzó a elevarse. Era ruidosa, pero menos que un helicóptero. Unos 10 minutos y un par de vueltas alrededor del helipuerto después, el Matrix regresó y aterrizó con suavidad y sin ningún problema.

¿Cuándo se hará realidad un taxi volador? ¿En un par de años?

“Es una buena pregunta, pero es una pregunta que me resulta muy difícil de responder", dijo Steven Yang, vicepresidente sénior de AutoFlight.

La empresa ya cuenta con una versión de 2 toneladas con capacidad para dos pasajeros, pero sigue a la espera de recibir las certificaciones necesarias.

Yang señaló que AutoFlight espera obtener un certificado de tipo de los reguladores para el próximo año, lo que significa que las autoridades confirmarían que el diseño de la aeronave cumple con las normas de seguridad. Pero aún necesitaría de otras aprobaciones regulatorias para recibir un certificado de operador que le permita a la aeronave transportar pasajeros.

El Matrix sigue siendo un prototipo.

AutoFlight no es la única empresa china que construye aeronaves eVTOL. Una de ellas, EHANG --con sede en la provincia de Guangdong-- ya fue certificada por las autoridades para ofrecer servicios comerciales de transporte de pasajeros, los cuales aún no se llevan a cabo.

Además de los permisos, aún no hay taxis voladores en los cielos debido a que necesitan de instalaciones que los respalden.

Como parte de lo que se conoce como la “economía de baja altitud”, lo que ya es una realidad es el uso de drones para la entrega de comida, como sucede en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China.

Gary Ng, economista para Natixis Corporate and Investment Banking, ha seguido de cerca el desarrollo de la industria. Aseguró que China necesita superar varios obstáculos, como garantizar la seguridad, construir la infraestructura requerida y resolver aspectos logísticos como las rutas.

“Todo este ecosistema que rodea a la tecnología en sí también sigue poco desarrollado actualmente”, indicó. “Yo diría que harían falta al menos otros tres años para tener algo más viable”.

Al observar la demostración del Matrix, parece posible imaginar este tipo de aeronaves en el cielo. Pero ¿las aeronaves eléctricas realmente son parte del futuro?

“En verdad creemos que lo serán”, indicó Yang. “Pero esto no es (sólo) el trabajo de AutoFlight, es de todo el ecosistema”.

___

El periodista de The Associated Press Kanis Leung contribuyó desde Hong Kong.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.