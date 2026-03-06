Depto. de Justicia publica archivos faltantes de Epstein con acusación no corroborada sobre Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó el jueves archivos adicionales de Jeffrey Epstein que incluyen acusaciones no corroboradas formuladas por una mujer contra el presidente Donald Trump, las cuales, según el departamento, se habían retenido por error durante una revisión anterior.

La dependencia indicó la semana pasada que estaba trabajando para determinar si se retuvo indebidamente algún documento, después de que varias organizaciones de noticias informaran que el enorme lote de archvivos hecho público no incluía algunos expedientes que documentaban una serie de entrevistas realizadas en 2019 a una mujer que presentó una acusación contra Trump.

La acusadora fue entrevistada por el FBI en cuatro ocasiones mientras la agencia buscaba evaluar su relato, pero en los archivos divulgados públicamente solo se había incluido un resumen de una de esas entrevistas.

El departamento señaló el jueves que esos archivos habían sido “codificados incorrectamente como duplicados” y, por lo tanto, no se publicaron junto con otros documentos de investigación relacionados con el desacreditado financiero, quien se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

“Como lo hemos hecho de manera constante, si algún miembro del público reportaba inquietudes sobre información en la biblioteca, el Departamento revisaría, haría las correcciones necesarias y volvería a publicar en línea”, manifestó el departamento en una publicación en X.

Trump ha negado de manera constante haber cometido delito alguno en relación con Epstein. El Departamento de Justicia señaló en enero que algunos de los documentos contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI poco antes de las elecciones de 2020”.

Las nuevas divulgaciones se producen mientras la secretaria de Justicia Pam Bondi enfrenta turbulencia por la gestión que ha dado el departamento a los archivos publicados en virtud de una ley aprobada por el Congreso tras meses de presión pública y política. Cinco republicanos de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes votaron junto con los demócratas el miércoles para aprobar una citación a Bondi con el fin de que responda preguntas bajo juramento, en una señal de creciente frustración entre miembros del propio partido del presidente.

El gobierno de Trump ha enfrentado constantes dolores de cabeza políticos desde que comenzó la publicación de los archivos Epstein en diciembre, y los críticos acusan al departamento de ocultar ciertos documentos o de censurar en exceso partes de los expedientes, o, en algunos casos, de no censurar lo suficiente. En algunos casos, el departamento divulgó inadvertidamente fotos de desnudos en las que se veían los rostros de posibles víctimas, así como nombres, direcciones de correo electrónico y otra información identificatoria que no estaba tachada o no estaba completamente oculta.

Funcionarios del departamento han defendido el manejo de los archivos, afirmando que se esforzaron por divulgarlos lo más rápido posible conforme a la ley y, al mismo tiempo, proteger a las víctimas. También han dicho que los errores eran inevitables dada la magnitud del material, la cantidad de abogados que revisaban los archivos y la rapidez con la que el departamento tenía que publicarlos. El departamento ha sostenido que tiene derecho a retener documentos que expusieran a posibles víctimas de abuso, que estuvieran duplicados o protegidos por privilegios legales, o que estuvieran relacionados con una investigación penal en curso.

Algunos de los nuevos registros publicados el jueves se referían a una mujer que contactó al FBI poco después del arresto de Epstein en 2019 y afirmó que un hombre llamado “Jeff”, que vivía en Hilton Head, Carolina del Sur, la había violado allí en la década de 1980, cuando ella tenía alrededor de 13 años. La mujer les dijo a los agentes que en ese momento no conocía la identidad del hombre, pero que décadas después concluyó que era Jeffrey Epstein, cuando una amiga le envió por mensaje de texto su foto a partir de una nota periodística.

En una entrevista de seguimiento un mes después, la mujer añadió otras afirmaciones, entre ellas que Epstein había urdido un plan para que su madre fuera enviada a prisión, que la había golpeado, que había organizado encuentros sexuales con otros hombres y que una vez la llevó en avión a Nueva Jersey o a Nueva York, donde, según afirmó, mordió a Donald Trump después de que él intentara agredirla sexualmente.

Los agentes hablaron con la mujer en dos ocasiones más y, en un momento, le pidieron que aportara más detalles sobre sus supuestas interacciones con Trump, pero informaron que ella se negó a responder más preguntas y cortó el contacto. No hay indicios de que Epstein haya vivido alguna vez en Carolina del Sur, y no estaba claro si Trump y Epstein se conocían durante el periodo en cuestión.

El reporte de la mujer fue uno de varios informes no corroborados que agentes federales recibieron de miembros del público en los meses y años posteriores al arresto de Epstein, en los que se acusaba de delitos a Trump y a otras personas famosas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.