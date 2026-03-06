EEUU toma medidas contundentes para presionar a gobiernos latinoamericanos a reducir lazos con China

Estados Unidos impuso prohibiciones de viaje a tres funcionarios chilenos por un posible proyecto con China para cableado submarino de fibra óptica. Además, advirtió al gobierno peruano que no debía ceder el control de un megapuerto construido por Beijing.

Ante la presión del presidente Donald Trump, quien había amenazado con devolverle a Estados Unidos el control del Canal de Panamá, el gobierno panameño incautó dos puertos en cada extremo del canal que eran operados por una empresa de Hong Kong.

Y cuando Estados Unidos capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero pasado, los intereses petroleros de China en la nación sudamericana quedaron expuestos de la noche a la mañana.

El gobierno de Washington ha tomado medidas contundentes en varias naciones latinoamericanas en las últimas semanas con el objetivo de frenar la influencia y el predominio económico de China. Como parte de su misión por restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental, Trump recibirá este fin de semana a dignatarios latinoamericanos en su complejo de golf cerca de Miami para una cumbre bautizada como el “Escudo de las Américas”.

Los partidarios de los cambios de la Casa Blanca sostienen que es necesario hacer frente a lo que consideran como una influencia maligna de China a las puertas de Estados Unidos, advirtiendo que podría ayudar a inclinar el orden mundial a favor de Beijing. Otros ponen en duda la eficacia de un enfoque tan contundente cuando los intereses de China en América Latina son tan arraigados.

Francisco Urdinez, profesor asociado del Instituto de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, expresó su preocupación de que los países latinoamericanos tengan que elegir un bando.

“El enfoque de Trump hace que la estrategia de mantener opciones abiertas sea cada vez más difícil", señaló. "El resultado más probable es una región más fragmentada. Los gobiernos de derecha se alinearán más estrechamente con Washington, mientras que los gobiernos de izquierda mantendrán o profundizarán sus lazos con China. Los países atrapados en el medio intentarán gestionar la tensión según sea el caso”.

China avanzó con préstamos y acuerdos comerciales

En 2001, Cuba era el único país de la región que hacía más negocios con China que con Estados Unidos, según Urdinez, quien siguió el movimiento de empresas y fondos chinos en su libro “Economic Displacement: China and the End of US Primacy in Latin America”.

Pero 20 años después, todos los países de Sudamérica —excepto Paraguay y Colombia— comerciaban más con China que con Estados Unidos, de acuerdo con su investigación.

“La ventaja central de China es su peso económico, así de fácil", puntualizó.

Rebecca Ray, investigadora académica del Global Development Policy Center de la Universidad de Boston, indicó que China se ha vuelto relevante, deseable e incluso irremplazable en América Latina en industrias en las que Estados Unidos ha estado ausente.

“Estados Unidos no invirtió en las industrias a las que el mundo en desarrollo voltea a ver en términos generales para reducir sus brechas de infraestructura. Estados Unidos no está invirtiendo en energía verde; Estados Unidos no está invirtiendo en movilidad verde", declaró Ray. "Mientras tanto, en los últimos 20 años, China ha dado un salto tecnológico hacia estas nuevas industrias, y las empresas chinas han tenido que desarrollar tecnologías que nadie más tiene para que esas industrias sean viables”.

Entre 2014 y 2023, China otorgó préstamos y subvenciones a países de América Latina y el Caribe por un valor aproximado de 153.000 millones de dólares —la mayor fuente de financiamiento del sector oficial para la región—, en comparación con unos 50.700 millones de dólares de Estados Unidos, según AidData, un laboratorio de investigación de William & Mary, una universidad de Virginia.

Preocupaciones de seguridad de EEUU

En su Estrategia de Seguridad Nacional dada a conocer en diciembre pasado, la Casa Blanca atribuyó la pérdida de la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental a los “años de negligencia” y se comprometió negarle a los “competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas o alguna otra capacidad amenazante, o poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro hemisferio”.

A medida que crecía el poderío económico de China, también ganaba influencia diplomática. Desde 2016, cinco países de la región —Panamá, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras— rompieron lazos con Taiwán y abrieron embajadas en Beijing con la esperanza de tener mejores perspectivas económicas.

Pero de los 12 países del mundo que aún reconocen la condición de Estado de Taiwán, siete están en América Latina, lo que demuestra una lucha por la influencia entre las dos economías más grandes del mundo.

Taiwán es el tema más delicado en las relaciones entre China y Estados Unidos. Beijing considera a Taiwán como parte de su territorio y ha prometido anexar la isla por la fuerza si es necesario. Estados Unidos está obligado por ley a brindar a Taiwán suficiente equipamiento para disuadir cualquier ataque armado de China.

Beijing vende armas y equipo policial a países latinoamericanos y ayuda a entrenar a personal policial y militar.

El puerto en Chancay, Perú, fue construido por China y es uno de los más profundos de América Latina. La instalación ha despertado las preocupaciones de Washington de que China pueda usarlo con fines militares.

“El presidente Trump tiene razón al enfocarse en defender el hemisferio occidental de China", declaró el representante republicano John Moolenaar, presidente de la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino. "El presidente Trump ha dejado en claro que estamos con nuestros amigos en la región frente a los esfuerzos de China por socavar los intereses de Estados Unidos”.

La decisión para Latinoamérica

América Latina quiere ir más allá de China en busca de su prosperidad económica, y Estados Unidos tiene mucho que ofrecer, señaló Enrique Millán Mejía, investigador sobre desarrollo económico para el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council.

“Existe cierto descontento con la presencia de China como inversionista y con cómo la huella y el resultado de esas inversiones no han sido significativamente positivos para la economía, y están tratando de alinearse más con Estados Unidos, con la promesa de que Estados Unidos pueda invertir en sectores estratégicos”, dijo Millán Mejía.

Advirtió que China mantiene una gran ventaja porque ya ha invertido en sectores estratégicos, como infraestructura, seguridad, logística y tecnología. Pero espera que los países latinoamericanos sean pragmáticos y tomen lo mejor de cada una de sus relaciones con Estados Unidos y China.

“Sin duda, para América Latina es muy importante tener una relación muy buena y cercana con Estados Unidos, porque Estados Unidos está muy cerca de ellos. Pero, obviamente, desde un punto de vista económico, es bueno mantener al menos relaciones comerciales con China”, añadió.

La postura de China

Sun Yun, directora del programa sobre China en el Stimson Center, un centro de estudios con sede en Washington, afirmó que China está enfocada en hacer negocios en Latinoamérica.

“Desde la perspectiva china, no hay competencia por el dominio con Estados Unidos", declaró Sun."Darán prioridad a la protección de sus activos y no renunciarán sin luchar a instalaciones como un puerto”.

Aseguró que China espera algo a cambio.

“Lo que están tratando de hacer es argumentar que Taiwán está clara y plenamente dentro de la esfera de influencia de China", comentó Sun. "Si Estados Unidos espera que China respete su propia definición, entonces Estados Unidos también debe respetar la definición de China del Pacífico occidental, especialmente de que Taiwán es un interés nacional fundamental para China”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.