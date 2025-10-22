Colonos golpean a agricultores palestinos en video mientras crecen ataques a cosechas en Cisjordania

Colonos israelíes se abalanzaron esta semana sobre recolectores de aceitunas palestinos y activistas en la Cisjordania ocupada por Israel, golpeándolos con palos en un ataque que, según las autoridades de salud palestinos, se saldó con la hospitalización de al menos una mujer con heridas graves.

El ataque registrado el domingo en la ciudad de Turmus Ayya, que fue captado en videos obtenidos por The Associated Press, ocurrió en un momento en que, según los palestinos, la violencia de los colonos en la región está empeorando. Naciones Unidas y grupos de derechos humanos han hecho sonar las alarmas coincidiendo con el inicio de la temporada de cosecha de la aceituna, que pone a los agricultores palestinos en un mayor riesgo.

“La violencia de los colonos se ha disparado en escala y frecuencia", señaló Ajith Sunghay, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el territorio palestino, en un comunicado el martes. "Dos semanas después del inicio de la cosecha de 2025, ya hemos visto ataques graves por parte de colonos armados contra hombres, mujeres, niños palestinos y activistas solidarios extranjeros".

En uno de los videos obtenidos por la AP, se veía a un hombre enmascarado corriendo por un olivar y golpeando al menos a dos personas con un palo, incluida una mujer que yacía inmóvil en el suelo. El enmascarado parecía vestir un tzitzit, una prenda ritual con flecos para los judíos.

La mujer fue hospitalizada con heridas graves, de acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, con sede en Ramala.

En otra grabación, más de una docena de hombres enmascarados corrían por un camino del pueblo junto a un olivar, persiguiendo un auto. Un colono golpeó el vehículo y abrió la puerta. Un pasajero logró escapar y huir mientras el grupo corría tras él.

Un tercer video mostró llamas y humo que salían de varios autos incendiados.

El Canal 12 israelí reportó que el jefe de la fuerza policial de Cisjordania dijo en un grupo interno de WhatsApp de la policía que las imágenes del colono enmascarado golpeando a la mujer “lo mantuvieron despierto por la noche” y ordenó a los agentes que llevaran al colono ante la justicia.

El ejército y la policía israelíes no respondieron a una solicitud de comentarios de la AP sobre el ataque.

Turmus Ayya, cuya población es mayoritariamente palestino-estadounidense, ha sido durante mucho tiempo objetivo de ataques de colonos, pero los residentes sostienen que la violencia empeoró durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Está ubicado en un valle rodeado de colinas coronadas con asentamientos y puestos de avanzada israelíes. Desde el asesinato de un palestino-estadounidense de 14 años, Amer Rabee, por fuerzas israelíes en la ciudad en abril, las protestas contra la violencia de los colonos y la aparente falta de respuesta del ejército para frenarla han provocado choques frecuentes con los colonos.

En general, la violencia de los colonos va en aumento en toda Cisjordania. La ONU afirma que, en la primera mitad de 2025, se registraron 757 ataques de colonos con víctimas o daños a propiedades, un 13% más que en el mismo período del año pasado.

En la primera semana de la temporada de cosecha de la aceituna ha habido más de 150 ataques de colonos y se arrancaron, dañaron o envenenaron más de 700 olivos, explicó Muayyad Shaaban, director de una oficina en la Autoridad Palestina que monitorea la violencia.

Israel capturó Cisjordania, junto con Jerusalén Este y la Franja de Gaza, en la guerra de los Seis Días de 1967. Los palestinos quieren esos territorios para un futuro Estado independiente. Posiciones clave del gobierno de Israel están ocupadas por defensores de los colonos, lo que les da una influencia importante sobre Cisjordania.

___

Melzer informó desde Tel Aviv, Israel.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.