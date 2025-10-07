Cifras muestran cómo dos años de guerra han devastado las vidas palestinas en Gaza

Los números por sí solos no pueden capturar el impacto que la guerra entre Israel y Hamás ha tenido en la Franja de Gaza.

Pero pueden ayudarnos a entender cómo el conflicto ha trastornado por completo las vidas de 2,1 millones de palestinos que viven en el territorio y ha diezmado los 365 kilómetros cuadrados (140 millas cuadradas) del territorio.

De cada 10 personas, una ha perdido la vida o ha sido herida en un ataque israelí. Nueve están desplazadas. Al menos tres no han comido durante días. De cada 100 niños, cuatro han perdido a uno o ambos padres. De cada 10 edificios que existían en Gaza antes de la guerra, ocho están dañados o destruidos. De cada 10 hogares, nueve están destrozados. De cada 10 acres de tierras de cultivo, ocho están arrasados (más de tres de cada cuatro hectáreas).

La guerra comenzó cuando militantes de Hamás lanzaron un ataque sorpresa contra Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas, principalmente civiles, y llevando a 251 rehenes a Gaza.

En respuesta, los líderes israelíes prometieron una ofensiva punitiva en la franja para aniquilar a Hamás y liberar a los rehenes.

Aquí un vistazo más detallado a la devastación que siguió, en cifras.

Aproximadamente el 11% de la población de Gaza ha muerto o ha sido herida

Los cementerios están desbordados. Numerosas fosas comunes salpican la franja. Ataques aéreos israelíes han matado a familias enteras en sus hogares. Más de 2.000 personas que buscaban comida han perdido la vida, según el Ministerio de Salud de Gaza. En algunos casos, Israel ha reconocido haber disparado tiros de advertencia a multitudes caóticas que intentaban obtener ayuda.

Los ataques israelíes a instalaciones de salud y las limitaciones en la entrada de suministros médicos han dejado a los médicos abrumados tratando a víctimas de quemaduras graves, con equipos rudimentarios. Israel dice que ataca hospitales porque Hamás opera en ellos y los utiliza como centros de mando, aunque ha ofrecido pruebas limitadas. Se ha visto a personal de seguridad de Hamás en hospitales y Hamás ha mantenido algunas áreas inaccesibles. Israel ha dicho que las restricciones a las importaciones son necesarias para evitar que Hamás obtenga armas.

La guerra es el conflicto más mortífero para periodistas, trabajadores de la salud y trabajadores de ayuda de la ONU en la historia, según el Comité para la Protección de los Periodistas y la ONU. El British Medical Journal dice que la prevalencia de pacientes con heridas por explosivos en Gaza se compara con los datos sobre fuerzas de combate estadounidenses heridas en Irak y Afganistán.

Expertos comisionados por un organismo de la ONU y grandes grupos de derechos han acusado a Israel de genocidio, cargos que Israel niega vehementemente.

En total, la campaña de Israel ha matado a más de 67.000 palestinos y herido a casi 170.000, según el Ministerio de Salud de Gaza. Más de 40.000 de los heridos tienen lesiones con efectos irreversibles, según la Organización Mundial de la Salud.

El número de muertos no incluye a las miles de personas que se cree están enterradas bajo los escombros. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos, no distingue entre civiles y combatientes en su conteo. Sus cifras son vistas como una estimación confiable por la ONU y muchos expertos independientes.

Israel culpa a Hamás por el alto número de civiles muertos, diciendo que la presencia del grupo en áreas residenciales ha convertido a la población en escudos humanos. Aun así, sus ataques a menudo alcanzan hogares, matando a muchos en su interior sin que se sepa quién era el objetivo.

Casi toda la población está desplazada y miles están desaparecidos

Incontables familias palestinas han atravesado toda la franja una y otra vez, obligadas a moverse cada pocos meses para esquivar sucesivas ofensivas israelíes. Muchas han sido desplazadas múltiples veces, moviéndose entre apartamentos y campamentos de tiendas improvisadas mientras intentan sobrevivir. Ciudades de tiendas de campaña insalubres ahora se extienden por gran parte del sur de Gaza.

Los desplazamientos han separado a familias. El bombardeo intenso ha dejado a miles enterrados bajo los escombros. Las tropas reúnen y detienen a hombres, desde docenas hasta varios cientos a la vez, buscando a cualquiera que sospechen tenga vínculos con Hamás. El resultado es familias separadas.

Israel ocupa la gran mayoría de Gaza

El ejército de Israel ha tomado el control de la mayoría de Gaza, empujando a la mayor parte de la población a una pequeña zona a lo largo de la costa sur. Bajo control israelí, la tierra de Gaza ha sido transformada. Las fuerzas han arrasado o demolido barrios enteros de Ciudad de Gaza y pequeños pueblos agrícolas que salpican la frontera, han trazado nuevas carreteras a través del territorio y han construido nuevos puestos militares.

El bombardeo ha cubierto la Franja de Gaza con una manta de escombros aproximadamente 12 veces el tamaño de la Gran Pirámide de Giza. Usando imágenes de Gaza desde el espacio, el Centro de Satélites de la ONU dice que al menos 102.067 edificios han sido destruidos. En los escombros yacen las ruinas de escuelas primarias y universidades, clínicas médicas y mezquitas, invernaderos y hogares familiares.

Al menos el 30% de las personas pasan días sin comer

Cientos de palestinos se agolpan en cocinas de caridad luchando por un plato de lentejas. Los bebés están tan desnutridos que pesan menos que al nacer. Después de meses de advertencias de grupos de ayuda, la principal autoridad mundial en crisis alimentarias dijo en agosto que la Ciudad de Gaza había caído en hambruna. Israel disputa esta determinación.

Las ciudades han sido arrasadas

Las ciudades esparcidas por la franja, donde los agricultores palestinos solían plantar fresas y sandías, trigo y cereales, ahora están vacías y arrasadas. Entre mayo y octubre de 2025, el bombardeo y las demoliciones israelíes prácticamente borraron del mapa la ciudad de Khuzaa, cuyas filas de trigo y otros cereales la convertían en el granero de la ciudad de Jan Yunis.

Con la guerra entrando en su tercer año, Israel ha lanzado una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza y matar a los militantes de Hamás que dice se esconden allí.

Israel dice que también tiene como objetivo liberar a los 48 rehenes que permanecen en Gaza, de los cuales el gobierno cree que unos 20 están vivos. Desde que comenzó la guerra, 465 soldados israelíes han muerto en Gaza.

Un nuevo plan de paz estadounidense está sobre la mesa, incluso cuando tanques y tropas terrestres israelíes amenazan el corazón de la Ciudad de Gaza.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.