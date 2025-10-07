Tensa calma en Alepo tras enfrentamientos entre fuerzas sirias y combatientes kurdos

Una tensa calma se extendió el martes en los barrios de Alepo, en el norte de Siria, después de enfrentamientos nocturnos entre las fuerzas de seguridad sirias y combatientes kurdos.

La violencia se produjo mientras aumentan las tensiones entre el gobierno central en Damasco y las autoridades kurdas en el noreste de Siria.

La agencia de noticias estatal siria SANA informó que las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por kurdos atacaron puestos de control de las Fuerzas de Seguridad Interna el lunes por la noche, matando a una persona e hiriendo a cuatro.

Las FDS dispararon contra áreas residenciales en los barrios de Sheikh Maqsoud y Achrafieh de Alepo "con morteros y ametralladoras pesadas" y hubo bajas civiles, pero no estaba claro cuántos resultaron heridos y muertos, informó SANA.

Las FDS negaron haber atacado los puestos de control y dijeron que sus fuerzas se retiraron del área hace meses.

La televisión estatal siria informó el martes por la mañana que se había alcanzado un alto el fuego, sin dar más detalles.

La nueva dirección en Damasco bajo el presidente interino Ahmad al-Sharaa, el exlíder de un grupo insurgente islamista que ayudó a derrocar al presidente Bashar Assad, firmó un acuerdo en marzo con las FDS que controlan gran parte del noreste del país.

Según el acuerdo, las FDS debían fusionar sus fuerzas con el nuevo ejército sirio, pero la implementación se ha estancado.

Damasco busca consolidar el control sobre toda Siria, mientras que las FDS quieren mantener la autonomía de facto del noreste de Siria respecto al Estado central. Siria celebró elecciones parlamentarias el domingo en la mayoría de las áreas de Siria, pero no se llevó a cabo la votación en las áreas controladas por las FDS.

En abril, decenas de combatientes de las FDS abandonaron los dos barrios predominantemente kurdos en Alepo como parte del acuerdo con Damasco.

Las FDS emitieron un comunicado el martes acusando a las facciones militares del gobierno de llevar a cabo "ataques repetidos" contra civiles en los dos barrios de Alepo e imponer un asedio sobre ellos.

Las fuerzas del gobierno intentaron entonces "avanzar con tanques y vehículos blindados, atacando áreas residenciales con morteros y drones, lo que ha provocado bajas civiles y daños significativos a la propiedad", indicaron las FDS, lo que "provocó a los residentes y los empujó a defenderse, junto con las fuerzas de seguridad interna en los barrios".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.