Las autoridades de China instaron a los montañistas a no ascender al monte Fuji, en Japón, después de que la familia de un excursionista desaparecido ofreciera una importante recompensa a quien lo encuentre.

Representantes de la embajada china en Japón advirtieron esta semana que los montañistas podrían enfrentarse a fuertes vientos y tormentas de nieve, dado que los refugios y los centros de primeros auxilios permanecen cerrados.

La temporada de ascenso se extiende hasta septiembre y, en noviembre, las temperaturas en la cima pueden descender hasta los −14 °C. Este año, seis personas murieron durante la temporada oficial de verano mientras intentaban escalar la montaña.

La advertencia se produce tras la desaparición del ciudadano chino Chen Jie, de 25 años, el 8 de noviembre en la montaña más alta de Japón, de 3.776 metros de altura.

open image in gallery La cima nevada del monte Fuji, la montaña más alta de Japón, en 2025 ( via REUTERS )

Según medios locales, su familia ofreció una recompensa de 500.000 yuanes (unos 79.000 dólares) a quien lo encuentre con vida y de 100.000 yuanes (unos 16.000 dólares) a quien recupere su cuerpo.

Sin embargo, el gobernador de la prefectura, Kotaro Nagasaki, advirtió el miércoles que los intentos por encontrar a Chen podrían cobrarse más vidas.

En lo que pareció ser un llamado a la familia, declaró al medio japonés Mainichi Shimbun: “Entiendo que tu familia es importante, pero, por favor, evita hacer cualquier cosa que pueda poner en peligro a los demás”.

El personal de la embajada también se puso en contacto con la policía japonesa e instó a las autoridades a organizar cuanto antes un operativo de búsqueda a cargo de profesionales.

“Recuerden que ustedes son los principales responsables de su propia seguridad. ¡No se tomen su vida a la ligera!”, señalaron en un mensaje dirigido a otros ciudadanos que planean escalar la montaña, según el medio Lianhe Zaobao.

Según trascendió, el personal de la embajada ha brindado asistencia a la familia de Chen.

La policía cree que el joven inició el ascenso con dos amigos a principios de este mes. Al parecer, sus acompañantes decidieron regresar al darse cuenta de que los senderos estaban cerrados y de que no contaban con el equipo adecuado.

open image in gallery Archivo. Los excursionistas inician el ascenso al monte Fuji desde el acceso al sendero de la quinta estación, en Fujiyoshida, prefectura de Yamanashi, el 23 de julio de 2026 ( AFP/Getty )

Sin embargo, Chen continuó el ascenso por su cuenta y el último contacto que se tuvo con él fue a través de un mensaje de video que envió más tarde ese mismo día.

El 10 de noviembre se inició una búsqueda desesperada, pero, según trascendió, las condiciones meteorológicas adversas dificultaron las labores de rescate.

Según el medio Japan Today, uno de sus amigos afirmó que Chen se aventuró solo, sin equipo especializado ni accesorios de montañismo, como crampones.

El alcalde de Fujiyoshida, Shigeru Horiuchi, declaró: “Es lamentable que alguien tome la decisión imprudente de ascender al [monte Fuji] cuando la montaña está cerrada a los excursionistas”.

El mes pasado, las autoridades anunciaron sus planes de comenzar a cobrar por los rescates en helicóptero fuera de temporada, con el fin de desalentar los ascensos peligrosos y sin planificación previa.

Según informó Kyodo News, los montañistas que necesiten el rescate de un helicóptero de emergencias de la prefectura y que no hayan presentado un plan de ascenso también deberán pagar los costos del operativo.

Además, quienes se extravíen podrían tener que pagar 8.000 yenes (unos 50 dólares) por cada cinco minutos de uso del helicóptero para contribuir a cubrir los gastos de combustible, según NHK de Japón.

Alrededor de 240.000 montañistas recorrieron los senderos del monte Fuji este año, según las estimaciones que se publicaron al cierre de la temporada de verano.

Esta cifra representó un aumento del 117 % con respecto al año pasado y del 102 % en comparación con el período previo a la pandemia de covid-19, que dejó su huella en la dinámica industria turística de Japón.

Traducción de Leticia Zampedri