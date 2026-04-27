Cámara capta momento en que orangután usa un puente para cruzar carretera en Indonesia

Un orangután de Sumatra fue filmado por primera vez mientras utilizaba un puente de dosel hecho por humanos para cruzar una carretera pública en la isla indonesia de Sumatra, manifestaron conservacionistas el lunes.

El desarrollo humano ha ido reduciendo el hábitat selvático de esta especie en peligro crítico de extinción, y los conflictos con las personas han ido en aumento.

La escena fugaz, captada por una cámara sensible al movimiento, mostró a un joven orangután de Sumatra detenerse en el borde del bosque, sujetar una cuerda con cuidado deliberado y salir al aire libre. A mitad de camino, se detuvo y lanzó una mirada hacia la carretera de abajo. Instantes después, cruzó.

Conservacionistas señalan que se trata del primer caso documentado de un orangután de Sumatra que utiliza un puente de dosel artificial para cruzar una carretera pública que había dividido su hábitat.

“Este fue el momento que habíamos estado esperando”, declaró a The Associated Press Erwin Alamsyah Siregar, director ejecutivo del grupo conservacionista indonesio Tangguh Hutan Khatulistiwa, o TaHuKah. "Estamos muy agradecidos de que el dosel aquí aporte beneficios a los esfuerzos de conservación de los orangutanes”.

Indicó que el puente se extiende sobre la carretera Lagan–Pagindar, en el distrito de Pakpak Bharat, un corredor vital que conecta aldeas remotas con escuelas, atención médica y servicios gubernamentales. Pero la carretera también atraviesa directamente un hábitat para los orangutanes, dividiendo a unos 350 orangutanes en dos áreas forestales aisladas: la Reserva de Vida Silvestre de Siranggas y el Bosque de Protección de Sikulaping.

Cuando la carretera fue mejorada en 2024, la brecha se amplió, eliminando los cruces naturales para la fauna que vive en los árboles.

“El desarrollo era necesario para la gente”, expresó Siregar. “Pero sin intervención, habría dejado a los orangutanes atrapados a cada lado”.

TaHuKah, en colaboración con la Sumatran Orangutan Society, o SOS, y agencias gubernamentales locales y nacionales, propuso una solución sencilla: puentes de cuerda suspendidos entre árboles, que permiten a los animales arborícolas cruzar por encima del tráfico.

Se instalaron cinco puentes de dosel, cada uno con una cámara, cuidadosamente ubicados tras estudios de nidos de orangutanes, cobertura forestal y movimiento de animales. Las estructuras fueron diseñadas para soportar el peso del orangután, lo cual no es poca cosa tratándose del mamífero arborícola más grande del mundo.

El programa es monitoreado con cámaras en cada puente y patrullajes regulares para evitar la invasión del bosque. Los conservacionistas esperan que más orangutanes sigan al primer pionero.

Esperaron dos años para que el primer orangután cruzara el puente. Antes de ese logro, solo animales más pequeños lo utilizaban. Las cámaras captaron a ardillas, monos langur y macacos, seguidos por gibones, una señal alentadora.

El acercamiento del orangután fue más lento: construyó nidos cerca del puente, permaneció en sus bordes y fue probando las cuerdas con el tiempo.

“Observan”, comentó Siregar. “No se apresuran. Miran, lo intentan, se retiran. Solo cuando están seguros de que es seguro se mueven”.

Luego, un día, cruzó por completo —un hecho inédito no solo para Sumatra, sino para la especie a nivel mundial en una carretera pública, según afirman los conservacionistas.

Puentes similares han sido utilizados por orangutanes en otros lugares, pero por lo general sobre ríos o en carreteras privadas de bosques industriales. Los conservacionistas sostienen que las carreteras públicas —ruidosas, concurridas e impredecibles— plantean un desafío mucho mayor.

Para los orangutanes, lo que está en juego es enorme. El aislamiento conduce a la endogamia, al debilitamiento genético y, con el tiempo, al colapso poblacional. Restablecer la conectividad les da una oportunidad de sobrevivir.

Antes extendido por el sur de Asia, el animal ahora solo sobrevive en las islas de Sumatra y Borneo. Quedan menos de 14.000 orangutanes de Sumatra en estado salvaje, junto con apenas 800 orangutanes de Tapanuli y alrededor de 104.700 orangutanes de Borneo, según grupos conservacionistas.

“Estos puentes permiten que los orangutanes se desplacen, se mezclen y mantengan poblaciones saludables”, afirmó Siregar. “Reduce el riesgo de extinción”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.