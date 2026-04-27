Ataques con explosivos avivan violencia en suroeste de Colombia a un mes de la elección presidencial

Varios ataques con explosivos ocurridos el fin de semana en Colombia han avivado la preocupación por la escalada de la violencia mientras el país se alista para celebrar elecciones presidenciales.

El más letal se registró el sábado cuando detonó una bomba en una carretera en el departamento de Cauca, al suroeste del país. Al menos 20 civiles murieron y más de 30 resultaron heridos en el atentado presuntamente perpetrado por la disidencia Estado Mayor Central de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió al acuerdo de paz firmado en 2016.

La violencia en esa región del país no es nueva, los grupos ilegales han tratado de controlar la zona por décadas por considerarla estratégica para ilícitos como la minería ilegal y el narcotráfico, que incluye los sembradíos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.

El gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en el país, ha intentado controlar la región con operativos militares y disminuir la violencia con su política de “paz total”, incluido un diálogo con el Estado Mayor Central que fue abandonado por la mayoría de sus integrantes en 2024.

“Es una ola de ataques que viene desde hace unos dos años, en un aumento de presión por parte del Estado Mayor Central por medio de ataques de tipo terrorista hacia la fuerza pública... una estrategia sistemática”, dijo a The Associated Press Elizabeth Dickinson, analista senior del International Crisis Group.

Las autoridades de seguridad colombianas cifraron en 26 los atentados en esa zona durante los últimos días.

Los ataques suelen ser dirigidos contra las fuerzas de seguridad en zonas urbanas y rurales, pero a veces terminan por afectar a civiles como el del sábado, generando un especial rechazo por parte de la sociedad y de organismos internacionales.

“Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, escribió el sábado Petro en X. Añadió que se dispondrá de “los mejores soldados para enfrentarlos” y pidió a la unidad de análisis financiero actuar sobre sus finanzas.

Dickinson aseguró que las fuerzas militares han intentado recuperar el control territorial en el suroeste “centímetro a centímetro”, pero no han logrado consolidarlo, especialmente por el “alto nivel de control social que manejan los grupos en esta zona del Cauca” al utilizar a los civiles como “escudos humanos”.

Violencia en época electoral

Los ataques han sacudido tanto al gobierno como a los candidatos presidenciales, que se han pronunciado sobre la estrategia de seguridad.

“Creo que los ataques contribuyen a agravar el malestar generalizado con la situación de seguridad en Colombia. Sin embargo, tanto el gobierno como la oposición los utilizarán para convencer a los votantes de que sus propuestas políticas son favorables”, dijo a AP Sergio Guzmán, analista de riesgo político basado en Bogotá.

El candidato oficialista Iván Cepeda, uno de los que encabeza las encuestas de intención de voto, lamentó los ataques y cuestionó que tuvieran lugar donde “existe un amplio respaldo ciudadano” al gobierno, por lo que podrían haber buscado “generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha”.

En tanto, candidatos conservadores como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella cuestionaron la política de “paz total” del gobierno, al considerar que fracasaron las negociaciones con múltiples grupos armados ilegales y bandas criminales.

Javier Garay, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia, aseguró a AP que en medio de la campaña electoral se ha hecho un “uso político” de los ataques.

Para Guzmán, la disidencia de las FARC puede pretender “establecer una posición ventajosa de cara al futuro” mostrando que tiene la capacidad de realizar ataques letales y, en caso de luego declarar un alto el fuego, “mostrar disciplina” para que de le permita volver a negociar la paz.