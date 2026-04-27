Estrenos de verano: Nolan, Spider-Man y "Toy Story" iluminan los cines

Las películas siempre se sienten más grandes en verano. Los presupuestos. La ambición. Los nombres. Lo que está en juego. Hollywood tiene este verano a muchos de los habituales en la cartelera: “Spider-Man”, “Minions”, “Star Wars” y “Toy Story”. Pero lo más esperado no es un superhéroe, un juguete ni una franquicia: es un poema épico de 3.000 años de antigüedad.

Para el cineasta Christopher Nolan, “The Odyssey” ("La Odisea"), que se estrena el 17 de julio (las fechas de estreno incluídas son de Estados Unidos), no es solo una historia, sino una pieza fundacional que merecía hacerse a la mayor escala posible, con todos los recursos que el Hollywood moderno pudiera ofrecer.

“Hay una enorme presión”, le comentó Nolan a The Associated Press. “Cualquiera que se enfrente a ‘The Odyssey’ se enfrenta a las esperanzas y los sueños de la gente sobre las películas épicas en todas partes, y eso conlleva una responsabilidad enorme”.

Sin embargo, es una sensación conocida. Al fin y al cabo, hizo tres películas de Batman.

“Lo que aprendí de esa experiencia es que lo que la gente quiere de una película sobre una historia querida, un conjunto de personajes queridos, es una interpretación sólida y sincera”, manifestó Nolan. “Quieren saber que un cineasta se ha dejado la piel por ello. De verdad intenté hacer la mejor película posible”.

Hace tres veranos, “Oppenheimer” recaudó casi 1.000 millones de dólares. “The Odyssey” tiene batallas, dioses, criaturas y un ejército de estrellas de cine, entre ellas Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya y Tom Holland. También es el primer filme rodado íntegramente en película IMAX. Las entradas para algunas funciones IMAX de 70 mm se agotaron en menos de una hora con un año completo de antelación.

“The Odyssey” será más corta que “Oppenheimer”; después de todo, tres horas es lo máximo que se ha logrado proyectar en IMAX.

“Es una película épica, como exige el tema”, señaló Nolan. “Pero es más corta”.

El elegante pistoletazo de salida de la temporada de cine de verano

Puede que Hollywood ya no reserve todos sus grandes estrenos para los meses más calurosos, pero el corredor de 18 semanas que va desde el primer fin de semana de mayo hasta el primer lunes de septiembre sigue siendo el más importante para la industria, al representar alrededor del 40% de la taquilla anual. Y desde la pandemia solo ha superado los 4.000 millones de dólares una vez, en 2023.

Las películas de Marvel suelen inaugurar la temporada, pero el año pasado el cineasta David Frankel recibió una llamada de Disney: “Avengers: Doomsday” no iba a estar lista para el primer fin de semana de mayo; ¿podría “The Devil Wears Prada 2” dar un paso al frente?

El 1 de mayo cae apenas unos días antes de la Met Gala y, calculó, le daría a la película una larga pista para mantenerse en cartelera. También exigiría un pequeño sprint: terminaron la película hace apenas unas semanas. Pero el entusiasmo fue un motor, desde los fans que tomaban fotos de Hathaway y Meryl Streep en las calles de Nueva York, hasta el apoyo de Anna Wintour.

El cariño por “Prada” no es lo único que ha cambiado en 20 años; las revistas también se han convertido en una especie en peligro de extinción.

“¿Cómo lidia Miranda Priestly con este mundo cambiante y cuál es su futuro?”, planteó Frankel. “Lo mismo con Andy Sachs: si toda tu ambición se ha canalizado en esta única dirección, ¿qué pasa cuando tienes que cambiar de rumbo y cómo te adaptas?”

La pregunta de los 4.000 millones de dólares

La industria cinematográfica también se está ajustando a un nuevo paradigma. La taquilla ha caído más de un 20% respecto a los niveles previos al COVID. El auge del streaming, la pandemia y el cambio en las ventanas de exhibición alteraron los hábitos de ir al cine, quizá de forma permanente. Y podría haber un gran estudio menos si Paramount adquiere Warner Bros.

Pero, como dijo James Cameron, “la esperanza es eterna”.

“Seguimos teniendo una industria de salas muy robusta en un momento en que casi se había dado por muerta”, afirmó Cameron.

Los estudios se están comprometiendo con ventanas de exhibición más largas en cines. Las películas originales y los formatos premium están atrayendo público. Y el mercado continúa expandiéndose a nivel global.

Cameron está detrás de una de esas experiencias que solo se viven en una sala, con la película-concierto en 3D de Billie Eilish (8 de mayo). Con nueva tecnología, utilizaron 17 sistemas de cámaras para capturar cuatro noches de sus conciertos en Manchester el año pasado.

“Verlo en 3D es asombroso”, sostuvo Cameron. “De verdad sientes una intimidad con ella y, al mismo tiempo, sientes la escala del espectáculo”.

Un verano de pesos pesados

Nolan no es el único gigante del cine en la lista veraniega de Universal: Steven Spielberg también regresa a uno de sus géneros más queridos con “Disclosure Day” ("El día de la revelación") del 12 de junio. También hay películas de superhéroes, con “Supergirl” del 26 de junio, que, según Peter Safran, codirector de DC Studios, “es algo genial y original que no hemos visto antes”, y “Spider-Man: Brand New Day” ("Spider-Man: Un nuevo día") el 31 de julio. La última película de Spidey, que recaudó más de 1.900 millones de dólares, terminó con el Peter Parker de Holland borrándose de la memoria de todos.

“Es una superproducción de acción con todo el humor y la emoción que nos encanta de Spider-Man”, explicó el director Destin Daniel Cretton. “Pero en el fondo, es una historia sobre aprender a reconectar con quienes amas”.

Últimamente, mucho poder se ha desplazado hacia las propuestas con clasificación PG. Este verano llegan “Toy Story 5”, el 19 de junio, “Minions & Monsters”, el 1 de julio, y una “Moana” de acción real el 10 de julio, que bien podrían alcanzar los 1.000 millones de dólares cada una.

Una película familiar que no es de franquicia es “The Sheep Detectives” ("Las ovejas detectives") del 8 de mayo, en la que los animales (Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston) investigan la muerte de su querido dueño (Hugh Jackman). El guionista Craig Mazin entiende el obstáculo: ha habido muchas películas tontas de animales parlantes. Pero esta es diferente, aseguró; no se trata solo de ovejas tontas haciendo cosas tontas.

“Hay momentos, temas y elementos realmente hermosos de los que los padres pueden hablar con sus hijos”, indicó Mazin. “Y, lo más importante, es legítimamente una película pensada para todo el mundo”.

Luego está “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” del 22 de mayo, que tiene clasificación PG-13 pero cuenta con un alienígena imposiblemente adorable a su favor. También es una de varias hechas para IMAX.

“La gente tiene televisores estupendos en casa”, dijo el director Jon Favreau. “Hay que darles una razón para salir”.

Películas de terror

Los estudios también siguen apostando por el terror, y este verano trae tanto franquicias, como “Evil Dead Burn”, del 10 de julio e “Insidious: Out of the Further” del 21 de agosto, como indies inquietantes, entre ellas el terror sobre “terapia de conversión” “Leviticus”, “Rose of Nevada”, ambas el 19 de junio, “Backrooms”, 29 de mayo, y una nueva de Jane Schoenbrun, “Teenage Sex and Death at Camp Miasma” del 7 de agosto.

Y luego está “Scary Movie 6” del 5 de junio, que marca el regreso de Regina Hall y Anna Faris, así como de Marlon y Shawn Wayans, quienes no habían participado en la franquicia que ayudaron a crear desde la secuela de 2001. Y había muchísimas películas listas para la parodia, como “M3GAN”, “Get Out”, “Weapons” ("La hora de la desaparición"), la recién estrenada “Michael” y “Sinners” ("Pecadores"), que era la que más entusiasmaba a Marlon Wayans.

“La burla es la mayor forma de halago”, expresó Wayans. “Parodiar su película fue, sin duda, una manera de rendirles homenaje”.

Los favoritos de los festivales y otras joyas

Sin embargo, el público quiere más que marcas y superproducciones. Este año, los cinéfilos ya han demostrado que acudirán cuando el boca a boca es el adecuado, ya sea por un gran éxito para todos los públicos como “Project Hail Mary” o por algo más desafiante como “The Drama”.

Una que tiene potencial para abrirse paso es “The Invite”, del 26 de junio, dirigida por Olivia Wilde, una comedia dramática de cámara sobre dos parejas muy distintas (Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton) durante una noche llena de vino que desata una guerra de ofertas en el Festival de Cine de Sundance. A Wilde le animó que la mayoría de los estudios ofrecieran estrenos en salas, y finalmente eligió A24. Incluso han hecho una copia en 35 mm.

“Para mí, todo el proyecto es realmente una forma de rendir homenaje a Mike Nichols”, dijo Wilde. “Pensamos en el público que siempre ha amado esas películas”.

Hay muchos indies y originales para elegir a lo largo del verano, entre ellos “Tuner”, de Daniel Roher, sobre un prodigio del piano convertido en ladrón de cajas fuertes; la colorida película sobre hurtos en tiendas de Boots Riley, “I Love Boosters”, ambas el 22 de mayo; un musical de John Carney con Paul Rudd, “Power Ballad” del 5 de junio; y la comedia de David Wain, descaradamente subida de tono pero entrañable, “Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass” del 10 de julio.

Como dijo Wilde, hay espacio tanto para originales como para franquicias.

“Al público realmente le gusta reconocer el riesgo”, afirmó. “Hay algo emocionante en eso”.

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