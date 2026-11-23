Las familias en Indonesia buscaban cualquier noticia de los 34 trabajadores que seguían desaparecidos el lunes, dos días después de que un incendio mortal arrasara una fábrica de dulces al oeste de Yakarta.

El incendio del sábado se desató en la fábrica PT Fonusa Agung Mulia, en la provincia de Banten. Los bomberos combatieron las llamas, que devoraron el edificio de tres pisos, durante unas 14 horas antes de sofocarlas en gran medida.

Unos 300 trabajadores estaban dentro de la fábrica cuando se produjo el incendio, indicaron las autoridades. De ellos, se creía que 63 se encontraban en la zona más afectada del segundo piso, donde el fuego pudo haberse originado en una unidad de enfriamiento.

Muchos lograron escapar, y los rescatistas salvaron a 29 trabajadores, cinco de los cuales fueron hospitalizados.

La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, o Basarnas, no ha ofrecido un balance de muertos, pero señaló que habían recogido restos humanos en 26 bolsas para cadáveres hasta el lunes para su identificación mediante exámenes forenses.

Esperanza se desvanece para familias de desaparecidos

Durante tres días, Samsudin, de 53 años, ha regresado a la fábrica calcinada en busca de noticias sobre su hijo, Muhamad Taprihan, de 22 años, quien está desaparecido desde el incendio.

Taprihan, el tercero de cinco hijos, había trabajado en la fábrica durante menos de tres semanas y aún no había recibido su primer sueldo cuando se desató el incendio el sábado. Samsudin, quien usa un solo nombre como muchos indonesios, comentó que su familia estaba preparada para aceptar cualquier información que proporcionen las autoridades.

“Sea cual sea el resultado, estamos listos para aceptarlo”, declaró el lunes. “Lo que necesitamos ahora es certeza”.

Yuli contó que visitó el Hospital de la Policía de Banten el lunes cuando buscaba a su sobrina Imas, de 37 años. La mujer, de 52 años, explicó que Imas logró contactar a una amiga y pedir ayuda cuando el fuego se propagaba por su lugar de trabajo en el segundo piso, pero seguía sin aparecer hasta el lunes.

“Su desaparición ha dejado a su hijo pequeño preguntando por qué su madre no ha vuelto a casa”, expresó Yuli. A su alrededor, decenas de familiares de trabajadores se reunieron en la entrada de la fábrica, buscando con ansiedad actualizaciones de las autoridades y de representantes de la empresa.

Trabajadores aseguran que no sonó ninguna alarma antes del incendio

Mohammad Syaiful, quien trabajaba en el segundo turno en el primer piso del edificio cuando se desató el incendio el sábado por la tarde, relató que escapó por una salida cercana cuando escuchó a otros trabajadores gritar advertencias sobre un incendio.

Tras salir del edificio, vio llamas en la sección de cocción de dulces de la fábrica en el segundo piso, donde creía que se originó el fuego.

“No sonó ninguna sirena. Supimos que había un incendio porque trabajadores de otra sección nos lo dijeron”, afirmó Syaiful.

Indicó que se cortó la electricidad luego que los trabajadores evacuaron y comenzó a salir del edificio un espeso humo negro.

Otros trabajadores también afirmaron a medios locales que no sonó ninguna alarma contra incendios durante el siniestro, pese a los ejercicios rutinarios de simulacros de incendio que se realizaban en la instalación.

Sindicatos piden investigación

Los sindicatos laborales han instado a las autoridades a auditar el cumplimiento de la empresa con las normas de seguridad en el lugar de trabajo.

Indonesia ha registrado una serie de incendios industriales mortales en los últimos años, lo que ha generado preocupación por los estándares de seguridad laboral y la preparación para emergencias en instalaciones manufactureras.

Más de 500 rescatistas, incluidos soldados, policías, personal de la Cruz Roja Indonesia y voluntarios, se han sumado a la respuesta de emergencia, según Basarnas.

La fábrica produce Milkita, una marca indonesia de caramelos a base de leche y productos de botanas exportados a más de 40 países.

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Karmini reportó desde Yakarta, Indonesia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.