Un incendio acabó con una fábrica de dulces en Indonesia el sábado, dejando tres personas muertas y a equipos de rescate buscando a 36 trabajadores desaparecidos, informaron las autoridades.

El incendio se desató en la fábrica PT Fonusa Agung Mulia, en el distrito de Serang, en la provincia de Banten, que limita con la capital, Yakarta. La planta produce Milkita, una marca de caramelos y golosinas a base de leche.

La causa del incendio se desconoce. Los sobrevivientes indicaron que el fuego se originó en una unidad de enfriamiento del tercer piso.

La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate señaló en un comunicado que 15 personas fueron rescatadas con vida, entre ellas cuatro trabajadores heridos.

“El incendio aún arde en varios puntos, y los equipos de bomberos continúan con las labores de extinción y enfriamiento”, señaló Rizky Dwianto, funcionario de operaciones de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Banten.

Dwianto agregó que bomberos de Serang y de Banten combatían las llamas en varias partes de la instalación más de 12 horas después de que comenzó el siniestro.

También explicó que los rescatistas revisaron distintas secciones de la fábrica, concentrándose en las zonas donde podría haber víctimas atrapadas, junto con personal de bomberos y de la Cruz Roja Indonesia.

Imágenes de televisión mostraron llamas envolviendo la fábrica de tres pisos y una densa columna de humo negro. El suelo estaba cubierto de escombros, entre ellos metal retorcido y láminas de techo de hierro corrugado ennegrecidas.

Fuera de la fábrica, familiares angustiados esperaban noticias de parientes con los que no podían comunicarse.

Indonesia ha registrado una serie de incendios industriales mortales en los últimos años, lo que ha incrementado la preocupación por las normas de seguridad laboral y la preparación ante emergencias en las instalaciones manufactureras.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.