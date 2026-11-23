La policía y equipos de bienestar animal en Estambul buscan a una leona que fue vista merodeando en las afueras de la ciudad, informaron las autoridades el lunes.

Un residente del vecindario de Uskumrukoy avistó al animal la noche del domingo, un barrio exclusivo en el extremo norte del lado europeo de Estambul, una zona rodeada de bosques. La leona fue posteriormente captada en imágenes de cámaras de seguridad.

La oficina del gobernador de Estambul indicó por redes sociales que “se ha identificado la ubicación de la leona y se están tomando las medidas necesarias para capturarla con vida”.

Imágenes borrosas publicadas por la Agencia de Noticias Demiroren mostraban a la leona caminando por una zona de pasto. No estaba claro de dónde provino, pero algunos reportes noticiosos sugerían que se escapó de una vivienda cercana. La Fiscalía General de Estambul inició una investigación centrada en identificar a su propietario.

La Dirección de Parques Nacionales señaló que veterinarios especialistas y equipos equipados con cámaras de imagen térmica estaban colaborando en la búsqueda. Más de 70 efectivos, apoyados por drones, buscan en y alrededor del cercano Bosque de Belgrado, que abarca 54 kilómetros cuadrados al norte de Estambul. El bosque fue cerrado a vehículos y peatones.

El residente local Arda Koc dijo que vio a la leona luego de unirse a la búsqueda la noche del domingo.

“Tomé mi auto y salí a dar una vuelta con la esperanza de verla”, dijo en comentarios reportados por el periódico Cumhuriyet. “Mientras conducía, de repente saltó frente a mí. Al principio me asusté. Después de eso, notifiqué de inmediato a la gendarmería”.

La aparición del gran felino ha capturado la imaginación del público, atrayendo a personas para ayudar con la búsqueda. Yusuf Yalcin llegó vistiendo un disfraz de león debajo de una camiseta del equipo local de fútbol Galatasaray, apodado los Leones.

“Con suerte, la leona será tranquilizada y neutralizada sin que nadie resulte herido”, declaró a Demiroren.

Las autoridades han advertido a los residentes sobre los peligros, y la policía fue apostada en las carreteras que conducen hacia dentro y fuera del vecindario.

El alcalde del distrito de Sariyer, Mustafa Oktay Aksu, señaló que la leona no había dañado a las gallinas junto a las que pasó por la noche, lo que indicaba que había sido criada. Sin embargo, advirtió que aun así debía ser tratada como peligrosa.

Turquía se ha convertido en un centro para el comercio ilegal de animales salvajes, ya que los traficantes aprovechan sus conexiones aéreas con África y Asia. En diciembre de 2024, un joven gorila fue rescatado tras ser descubierto en el Aeropuerto de Estambul en un vuelo de Nigeria a Tailandia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.