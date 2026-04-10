Líder opositora de Taiwán se reúne con presidente de China mientras ambos piden la paz

La líder de la oposición de Taiwán se reunió el viernes con el presidente chino Xi Jinping en Beijing, el primer encuentro de este tipo en más de una década, en el que ambas partes destacaron la necesidad de mantener la paz en torno a la isla autónoma que China reclama como parte de su territorio.

Tanto Xi como Cheng Li-wun, jefa del partido Kuomingtang, reiteraron que querían avanzar hacia una reunificación pacífica de Taiwán y el territorio continental, aunque sigue sin estar claro cómo lo lograrían. China no ha descartado el uso de la fuerza y ha intensificado sus ejercicios militares alrededor de Taiwán, enviando buques de guerra y aviones de combate cada vez más cerca de la isla, además de arrebatarle constantemente a Taiwán los pocos aliados diplomáticos que aún le quedan.

Xi recibió a Cheng y a los representantes de su partido entre aplausos de ambos lados. “La tendencia general de que compatriotas a ambos lados del estrecho caminen más cerca, más próximos y juntos no cambiará. Esto es una necesidad histórica. Tenemos plena confianza en ello”, manifestó.

“Aunque las personas a ambos lados del estrecho de Taiwán viven bajo sistemas diferentes, nos respetaremos unos a otros y avanzaremos el uno hacia el otro”, afirmó Chen.“Buscaremos soluciones sistémicas para prevenir y evitar la guerra”.

Chen llegó el martes a Beijing después de visitar Shanghái y Nanjing.

Cheng se proclama a sí misma como promotora de la paz entre Taiwán y China. Se ha opuesto a los grandes incrementos en el gasto de defensa de Taiwán y su partido sigue bloqueando el presupuesto especial de defensa del presidente Lai Ching-te para la adquisición de armamento, incluida la construcción de un sistema antiaéreo con capacidades de interceptación llamado la Cúpula de Taiwán.

Taiwán ha tenido un gobierno autónomo a Beijing desde 1949, cuando una guerra civil llevó al Partido Comunista al poder en China. Las fuerzas derrotadas del Kuomingtang huyeron a Taiwán, donde establecieron su propio gobierno.

Tanto Xi como Cheng dijeron que mantendrían el Consenso de 1992 y se opusieron a la independencia de Taiwán.

El Consenso de 1992 es un acuerdo tácito que nunca fue formalizado como documento, según el cual Taiwán y China pertenecen a una sola China. Sin embargo, mientras el KMT sostuvo que el Consenso de 1992 significa que pertenecen a “una sola China” con interpretaciones separadas sobre lo que significa China, el Partido Comunista nunca lo ha reconocido.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, no abordó directamente la visita de Cheng a China, pero emitió un comunicado el viernes en el que instó al KMT a aprobar su presupuesto especial de defensa. Afirmó que “la historia nos dice que ceder ante regímenes autoritarios sólo viene con el costo la soberanía y la democracia, y no traerá libertad ni paz”.

Cheng afirmó que ambos partidos trabajarán para garantizar que “el estrecho de Taiwán deje de ser un punto de tensión con posibilidad de conflicto, y no se convierta en una pieza de ajedrez controlada por el mundo exterior”.

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Wu informó desde Bangkok.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.