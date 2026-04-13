Presidente filipino hace gimnasia improvisada para desmentir rumores sobre su salud

El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., visiblemente molesto, hizo el lunes unas cuantas rondas de saltos de tijera y trotó brevemente frente a periodistas fuera de su oficina para desmentir los rumores sobre el deterioro de su salud.

Con atuendo formal de oficina, gafas de lectura y zapatos de cuero, el líder de 68 años explicó que hizo el entrenamiento improvisado para aliviar cualquier preocupación sobre su estado de salud en un momento en que la gente ya estaba agobiada por problemas desatados por la guerra en Oriente Medio.

Marcos desafió a quienes dicen que está enfermo: “Que vengan y hagan ejercicio conmigo”, declaró a los reporteros. “Vengan al gimnasio conmigo. A ver quién puede levantar mejor las pesas”.

“Esa gente que les dice que estoy enfermo, que estoy paralizado, son todos unos mentirosos”, añadió.

Los rumores sobre el deterioro de la salud del presidente e incluso sobre su muerte han circulado en redes sociales después de que desapareciera brevemente de la vista pública en enero y luego reconociera, en un mensaje en video, que fue llevado a un hospital por una dolencia abdominal que atribuyó al estrés y a la edad.

Marcos se burló después de los rumores sobre su fallecimiento y reveló que le habían diagnosticado diverticulitis. La afección implica la inflamación de pequeñas bolsas en el tracto digestivo, por lo general en el colon, lo que provoca dolor, fiebre, náuseas o estreñimiento.

Su último chequeo hospitalario, hace un par de meses, mostró que se había curado de esa dolencia, afirmó Marcos, y agregó que había vuelto a una dieta normal y que hacía ejercicio con regularidad.

Cuando se le preguntó si tomaba algún medicamento de mantenimiento, Marcos respondió que estaba tomando medicación para la gota y para la presión arterial alta.

Desde que asumió el cargo a mediados de 2022, Marcos ha lidiado con múltiples problemas complejos y dilemas políticos.

Entre ellos figuran una disputa territorial con Beijing en el mar de China Meridional, terremotos, tifones e inundaciones, dificultades económicas, relaciones tumultuosas con su vicepresidenta y un escándalo de corrupción que involucra a legisladores y aliados, lo que ha desatado indignación pública.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.