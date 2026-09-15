Hyrox se disculpó y modificó su reglamento después de permitir que una atleta australiana continuara y ganara una carrera en Pekín pese a haberse defecado encima.

La atleta, residente en Melbourne, participaba el sábado en la categoría Pro Femenina en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad cuando sufrió un episodio de incontinencia intestinal.

Un video difundido en internet mostró que siguió compitiendo e incluso utilizó equipos compartidos pese a tener excremento en las piernas. Finalmente, completó la prueba en 1 hora, 1 minuto y 23 segundos y se llevó la victoria.

Ante la polémica por el incidente, el cofundador de Hyrox, Moritz Fürste, pidió disculpas a “todos los afectados, directa o indirectamente”.

“Hyrox cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera. Al final, es mi responsabilidad prever este tipo de incidentes y no lo hice”, afirmó en un comunicado publicado en Instagram.

Fürste explicó que Hyrox también comenzó a “mejorar los procedimientos de los eventos e introducir cambios inmediatos en el reglamento”.

“A partir de ahora, contamos con nuevas normas y procedimientos para evitar que situaciones como esta se repitan. Aprendemos y nos esforzamos por mejorar cada día”.

Las normas revisadas permitirán al director de carrera retirar a un atleta por motivos médicos si la presencia de “sangre, vómito, orina o heces supone un riesgo para el bienestar o la salud del corredor o de otros participantes”.

Antes del cambio de reglamento, los atletas podían recibir sanciones por “escupir, sonarse la nariz, arrojar basura y hacer un uso indebido del agua”, mientras que los organizadores podían expulsar o descalificar a aquellos competidores cuyas acciones pusieran en peligro a otros participantes o infringieran las reglas del evento.

Hyrox es una exigente prueba de fitness en interiores que combina carreras con ejercicios funcionales como empujar trineos, remar, hacer burpees con salto y lanzar balones medicinales contra la pared. A diferencia de un maratón o una carrera de obstáculos tradicional, todos sus eventos mantienen el mismo formato y las mismas distancias, lo que permite a competidores de todo el mundo comparar directamente sus tiempos.

La competencia creció con rapidez desde su creación en Hamburgo en 2017 y cuenta con más de 100 eventos programados en todo el mundo para 2026, además de más de 500 gimnasios afiliados que ofrecen entrenamiento específico de Hyrox en China.

Tras el incidente de Pekín, Hyrox China informó que había “cerrado y aislado de inmediato las zonas y los carriles de competencia afectados, los había desinfectado a fondo y había retirado el equipo afectado”.

La organización añadió que, una vez concluidas las carreras, sustituiría las alfombras del recinto y realizaría una limpieza exhaustiva de todas las instalaciones.

Ahora, el director de carrera podrá retirar a un atleta por motivos médicos si su “sangre, vómito, orina o heces representan un riesgo para su bienestar o el de otros competidores, o suponen un riesgo de contaminación” ( AFP/Getty )

Hyrox World emitió un comunicado en el que sostuvo que “el coraje, la resiliencia y la determinación de no rendirse son precisamente lo que hace tan extraordinarios a los atletas de élite” y subrayó que la frustración por lo ocurrido “nunca debería dirigirse contra los propios atletas”.

La organización advirtió además que cualquier persona que utilice lenguaje violento contra la atleta involucrada será vetada de forma permanente de todos los eventos de Hyrox.

Joe Ho, un participante que aseguró haber estado presente en el evento de Pekín, cuestionó la forma en que Hyrox respondió ante lo ocurrido y reclamó que asumiera su responsabilidad con los demás competidores.

“Pagué a Hyrox para que organizara un evento seguro y profesional”, escribió. “Si la organización reconoce que algo salió mal, ¿por qué no ofrecer a los participantes afectados reembolsos, créditos o algún tipo de compensación significativa? Proteger a los atletas es importante, pero demostrar a toda la comunidad que Hyrox asume su responsabilidad cuando fallan sus propios procedimientos es igual de importante”.

Otro atleta que se prepara para participar en su primer evento de Hyrox afirmó que ahora reconsidera su asistencia, ya que la respuesta de la organización ante el incidente de Pekín “no demuestra que la seguridad, la higiene y el bienestar de todos los competidores sean la máxima prioridad”.

Varias personas también cuestionaron si la atleta australiana recibió un trato diferente al de otras competidoras debido a su condición de atleta de élite.

“Entiendo que es una atleta de élite y que, sin duda, cuenta con el patrocinio de grandes marcas reconocidas en todo el mundo”, escribió una persona.

“¿Pero qué pasa con los demás atletas? Ya sean profesionales o aficionados, todos merecen respeto”.

Traducción de Leticia Zampedri