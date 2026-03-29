Afganistán acusa a Pakistán de bombardear las afueras de una ciudad, matando a una persona

Afganistán acusó a Pakistán de bombardear el domingo las afueras de una ciudad del este afgano, lo que causó la muerte de una persona y heridas a más de una docena, tras la reanudación de los combates entre los dos países vecinos.

Los enfrentamientos, que estallaron a finales de febrero, han sido los más graves entre Afganistán y Pakistán en décadas.

Pakistán acusa a Afganistán de brindar refugio a milicianos que perpetran ataques dentro de Pakistán, especialmente a los talibanes paquistaníes. El grupo es independiente, pero está estrechamente aliado con los talibanes afganos que tomaron el poder en Afganistán en 2021 durante la caótica retirada de las tropas internacionales. Kabul niega la acusación.

El portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdula Fitrat, afirmó que se utilizaron “morteros y otras armas pesadas” el domingo por la tarde para atacar zonas rurales y viviendas civiles en las afueras de la ciudad de Asadabad, en la provincia de Kunar.

En una publicación en X acompañada de fotos de niños heridos, Fitrat indicó que las cifras preliminares señalaban que una persona había muerto y otras 16 resultaron heridas, en su mayoría mujeres y niños. Pakistán no ha respondido a las acusaciones.

Los combates entre Afganistán y Pakistán han incluido repetidos choques transfronterizos, así como ataques aéreos dentro de Afganistán, entre ellos varios en la capital afgana, Kabul.

A principios de este mes, Afganistán afirmó que un ataque aéreo paquistaní había alcanzado un hospital de tratamiento de adicción en Kabul, causando la muerte de más de 400 personas. La oficina de asuntos humanitarios de la ONU señaló que el total de fallecidos aún está en proceso de verificación. Pakistán ha cuestionado la afirmación y negó haber atacado a civiles, insistiendo en que golpeó un depósito de municiones.

Los combates de febrero comenzaron cuando Afganistán lanzó una incursión transfronteriza en Pakistán, y dijo que fue en represalia por ataques aéreos paquistaníes en zonas fronterizas afganas que, según afirmó, solo habían matado a civiles. Islamabad había dicho que los ataques eran contra milicianos.

El mes pasado, Pakistán declaró que estaba en “guerra abierta” con Afganistán. El conflicto ha alarmado a la comunidad internacional, en particular porque la zona es una en la que otros grupos armados como Al Qaeda y Estado Islámico, aún tienen presencia y han intentado resurgir.

Ambas partes declararon una tregua temporal la semana pasada antes de la festividad musulmana del Eid al-Fitr, tras una mediación de Arabia Saudí, Turquía y Qatar. La tregua expiró a principios de esta semana y el miércoles estallaron nuevos combates y funcionarios afganos informaron que al menos dos civiles murieron en el este de Afganistán.

La tensión entre Afganistán y Pakistán ha sido alta durante meses. Los enfrentamientos más recientes han trastocado un alto al fuego mediado por Qatar en octubre, que había detenido choques anteriores entre ambas partes que dejaron decenas de civiles, fuerzas de seguridad y milicianos muertos. Las dos partes discrepan ampliamente sobre las cifras de víctimas.

Las conversaciones de paz celebradas en Estambul en noviembre no lograron alcanzar una solución a largo plazo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.