Ataque aéreo israelí en sur de Líbano mata a 3 periodistas que cubrían la guerra

Un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano mató a tres periodistas el sábado, informaron sus cadenas de televisión, cuando cubrían la más reciente guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah.

Al-Manar TV, de Hezbollah, reportó que su corresponsal de larga trayectoria Ali Shoeib murió en el sur de Líbano. El ejército israelí afirmó que había atacado a Shoeib, al acusarlo de ser un agente de inteligencia de Hezbollah, pero no aportó pruebas.

Shoeib, un conocido corresponsal de guerra libanés, había cubierto el sur de Líbano para Al-Manar TV durante casi tres décadas.

Por su parte, Al-Mayadeen TV, un canal panárabe con sede en Beirut, indicó que la reportera Fatima Ftouni murió en el mismo ataque aéreo en el distrito sureño de Jezzine, junto con su hermano Mohammed, videoperiodista. Ella acababa de salir al aire con un reporte en vivo antes del ataque.

Altos funcionarios de Líbano condenaron el ataque y el presidente Joseph Aoun lo calificó de “crimen flagrante que viola todas las leyes y acuerdos que protegen a los periodistas”.

El ejército israelí sostuvo que Shoeib “operaba sistemáticamente para exponer las ubicaciones de soldados (israelíes) que operan en el sur de Líbano”. También lo acusó de mantener contacto con milicianos de Hezbollah e incitar contra las tropas y los civiles israelíes, sin dar más detalles.

Al-Manar TV no respondió a las acusaciones israelíes, pero describió a su corresponsal como alguien “distinguido por su cobertura profesional y creíble de los acontecimientos”.

La afirmación de Israel reflejó acusaciones previas del ejército israelí contra periodistas palestinos a los que atacó en su guerra contra Hamás en Gaza, al acusarlos de ser milicianos de Hamás que se hacían pasar por reporteros.

El ejército israelí no mencionó a los otros dos fallecidos en su comunicado.

Desde que la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, la fuerza aérea israelí ha atacado objetivos civiles de Hezbollah, incluida la sede de Al-Manar TV y la emisora de radio Al-Nour del grupo.

El ataque del sábado ocurrió días después de que un ataque aéreo israelí contra un apartamento en el centro de Beirut matara a Mohammed Sherri, jefe de programas políticos de Al-Manar TV, junto con su esposa.

Las muertes más recientes elevan a cinco el número de periodistas y trabajadores de medios asesinados este año en Líbano.

Hezbollah lanzó alrededor de 250 proyectiles desde Líbano en las últimas 24 horas, según un funcionario militar israelí que habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las directrices militares.

El funcionario señaló que la mayoría de los proyectiles estaban dirigidos a soldados israelíes que operan en el sur de Líbano y que sólo 23 cruzaron hacia Israel.

Aumenta número de muertos

El Ministerio de Salud en Beirut informó que 47 personas murieron y 112 resultaron heridas en las últimas 24 horas. Señaló que 1.189 han muerto desde el 2 de marzo.

El ministro de Salud de Líbano, Rakan Nassereddine, dijo que nueve paramédicos murieron en ataques israelíes el sábado, lo que elevó a 51 el número de trabajadores de la salud fallecidos.

El ejército israelí aseveró que nueve soldados resultaron heridos en dos ataques en el sur de Líbano.

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La periodista de The Associated Press Melanie Lidman contribuyó a este despacho desde Jerusalén. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.