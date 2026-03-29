Ataques sectarios sacuden pueblo cristiano en Siria tras discusión

Una discusión entre dos hombres en una localidad cristiana del centro de Siria derivó en ataques sectarios que causaron daños generalizados en viviendas, comercios y automóviles, en un recordatorio de la violencia religiosa registrada tras la caída del presidente de larga data Bashar Assad hace dos años.

Los ataques en la localidad mayoritariamente cristiana de Suqaylabiyah, en la provincia de Hama, son los más recientes dirigidos contra miembros de la minoría cristiana de Siria, muchos de los cuales han abandonado el país desde que comenzó el conflicto hace 15 años, que dejó medio millón de muertos y a la población profundamente dividida.

Las autoridades no han revelado información sobre víctimas en los ataques, que se prolongaron hasta las primeras horas del sábado, durante los cuales decenas de hombres en motocicletas procedentes de la cercana localidad suní de Qalaat al-Madiq atacaron propiedades de cristianos.

“Pasamos por un estado de terror, miedo y pánico”, relató Liyan Dweir, cuya tienda de ropa quedó acribillada y sufrió fuertes daños. Sus hijos estuvieron aterrorizados durante el asalto, que duró horas, agregó.

Dweir explicó que una discusión entre un residente de Suqaylabiyah y otro de Qalaat al-Madiq llevó a que decenas de hombres de la localidad suní irrumpieran en la zona y atacaran tiendas, viviendas y automóviles.

“Es injusto que por una discusión dos localidades chocaran”, manifestó.

Otro residente de Suqaylabiyah, Nafeh al-Nader, contó que jóvenes rompieron la puerta de su casa y patearon un calefactor de diésel, lo que provocó que una habitación se incendiara. Intentaron prender fuego a otra habitación, pero no lo lograron luego que un vecino corriera a pedir ayuda y fuera golpeado con un palo por uno de los atacantes.

Las fuerzas gubernamentales enviaron refuerzos a Suqaylabiyah y lograron calmar la violencia. Cientos de residentes marcharon por las calles el sábado para exigir que se rindan cuentas y declararon una huelga hasta que se castigue a los responsables.

Desde la caída de Assad en diciembre de 2024, miembros de las minorías alauita, drusa y cristiana del país han sido objeto de ataques por parte de hombres armados leales a los nuevos gobernantes islamistas. Cientos de personas han muerto, incluidos alauitas en la región costera de Siria en marzo del año pasado y drusos en la provincia sureña de Sweida en julio.

El gobierno del presidente interino sirio Ahmad al-Sharaa ha condenado los ataques contra minorías, pero muchos lo acusan de hacer la vista gorda o de ser incapaz de controlar a los grupos armados que intenta absorber.

Durante el conflicto en Siria, que comenzó en 2011, Suqaylabiyah estuvo en manos de fuerzas leales a Assad, y Qalaat al-Madiq estuvo controlada por grupos insurgentes que finalmente derrocaron los 54 años de gobierno de la familia Assad.

La indignación ha ido en aumento entre muchos sirios después que las autoridades del país prohibieran el consumo de alcohol en la capital, Damasco. La prohibición afecta a barrios cristianos de Damasco famosos por sus restaurantes y pubs.

Los cristianos representaban alrededor del 10% de la población siria antes de la guerra, de 23 millones. Bajo el gobierno de Assad gozaban de libertad de culto y ocupaban algunos altos cargos gubernamentales.

Al principio, muchos cristianos estaban dispuestos a dar una oportunidad a las nuevas autoridades, pero la situación empeoró en junio luego que un atentado suicida dentro de una iglesia a las afueras de Damasco matara a 25 personas e hiriera a decenas más. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.