Fotos escalofriantes de una ejecución nazi en Grecia salen a la luz tras décadas

Thrasivoulos Marakis creció escuchando historias sobre el abuelo del que heredó el nombre, pero a quien nunca conoció: sobre cómo aquel hombre alto fue ejecutado durante represalias nazis en Grecia en la Segunda Guerra Mundial.

Durante décadas, la única imagen que Marakis tuvo de su abuelo provenía de un retrato familiar gastado.

Pero el mes pasado apareció otra fotografía. Una subasta en línea incluía una imagen en la que se ve a su abuelo caminando con calma hacia un pelotón de fusilamiento junto a otros prisioneros.

La imagen sacudió a la familia Marakis y ha despertado emociones intensas en toda Grecia, donde la ejecución de 200 prisioneros por fuerzas de ocupación nazis el 1 de mayo de 1944 sigue siendo uno de los símbolos más conmovedores del país de la resistencia en tiempos de guerra.

Para Marakis, las fotografías tienen un significado profundamente personal.

“Fueron a la muerte con la cabeza en alto para que hoy nosotros pudiéramos ser libres”, expresó.

El Ministerio de Cultura presentó el jueves las escalofriantes fotografías de la ejecución —las primeras imágenes verificadas que se hacen públicas— tras comprar la colección a un coleccionista privado en Bélgica.

“Fue profundamente, profundamente conmovedor”

Marakis, que vive en la isla de Creta, contó que reconoció al hombre alto y de hombros anchos al frente de un grupo —con las mangas arremangadas, avanzando a zancadas con la cabeza en alto— como su abuelo, el granjero lechero Thrasivoulos Kalafatakis, de 40 años.

Mostró la imagen a familiares ancianos y a sus amistades, incluida una mujer de 97 años que vive en la zona.

“Ahí fue cuando obtuve la confirmación final”, declaró a The Associated Press. “Fue muy conmovedor para la familia; profundamente, profundamente conmovedor”.

La fotografía muestra a prisioneros caminando bajo custodia hacia el campo de tiro de Kaisariani, en Atenas, donde fueron ejecutados en grupos de 20 como represalia por una emboscada de la resistencia que mató a un comandante alemán en el sur de Grecia.

Imágenes escalofriantes muestran el momento de la muerte y la resistencia

El gobierno griego compró el archivo a un coleccionista belga por 100.000 euros (115.700 dólares). Incluye 262 fotografías tomadas por el teniente de la Wehrmacht alemana Hermann Heuer, destinado en Grecia en 1943–1944, además de billetes de la época de la guerra y recortes de prensa de ese periodo.

Al presentar el material en Atenas, la ministra de Cultura, Lina Mendoni, afirmó que las imágenes aportan una documentación contundente de las políticas de ocupación nazi y devuelven identidades individuales a víctimas conocidas durante mucho tiempo principalmente por relatos escritos.

“El valor de esta colección es inmenso”, sostuvo Mendoni. “Las fotografías... no tienen precio, porque dan un rostro y una dimensión visual a los testimonios históricos”.

“Lo que importa es cómo los griegos enfrentaron el sistema nazi con valentía”, añadió.

Varias fotografías muestran los últimos instantes de los prisioneros.

Una serie retrata camiones que transportan a los detenidos por caminos de tierra desde el campo de prisioneros de Haidari, a las afueras de Atenas, hasta el campo de tiro al este del centro de la ciudad. Otra imagen muestra a los hombres entrando al polígono, donde hay montones de abrigos apilados cerca de la puerta.

Valentin Schneider, investigador del Departamento de Historia y Arqueología de la Universidad de Atenas que ayudó a verificar las imágenes, señaló que ese detalle era significativo.

“Lo más probable es que fuera por órdenes del ejército alemán”, explicó Schneider. “Para que las balas penetraran con más facilidad, les pidieron que se quitaran los abrigos y la ropa pesada”.

Ejecuciones de rehenes y civiles

Otras fotografías captan momentos rara vez documentados: una muestra el instante en que se disparan los tiros, mientras que otra retrata a los prisioneros ejecutados tendidos en el suelo, todos caídos de espaldas.

Los historiadores señalan que registros visuales así son extremadamente inusuales.

Durante la ocupación nazi de Grecia de 1941 a 1944, los comandantes alemanes ordenaron con frecuencia ejecuciones de rehenes o civiles tras ataques de la resistencia.

Muchos de los prisioneros asesinados en Kaisariani habían sido arrestados años antes por el gobierno autoritario griego de preguerra por actividad política comunista y permanecieron encarcelados cuando las fuerzas alemanas ocuparon el país.

Los 200 prisioneros fueron fusilados en respuesta a la emboscada y el asesinato de un comandante militar alemán en el sur de Grecia por combatientes de la resistencia.

El archivo también revela otra faceta del oficial alemán que tomó las fotografías. Entre las imágenes hay escenas de la vida privada de Heuer, incluidas tomas nadando cerca de Atenas, visitando la Acrópolis y pasando tiempo con su familia tras regresar a Alemania.

Los alemanes tomaban fotos como recuerdos

Stavroula Fotopoulou, jefa del departamento de antigüedades y patrimonio cultural del Ministerio de Cultura, dijo que las fotografías reflejaban un sistema más amplio impulsado por el régimen nazi.

“Crearon una poderosa máquina de propaganda, no solo con fotógrafos profesionales en las unidades de propaganda, sino alentando a todos —soldados y sus familias— a tomar fotografías”, indicó. “¿Por qué? Para que estas imágenes pudieran enviarse de vuelta a casa y construir la impresión de los éxitos de la Wehrmacht”.

Mendoni señaló que la identificación oficial de las personas que aparecen en las fotografías comenzará de inmediato. Se entregarán copias digitales a las familias de las víctimas, así como a instituciones y museos que las soliciten.

“En ese momento, los griegos —y estas personas en particular— mostraron una verdadera grandeza”, manifestó Mendoni. “Reaccionaron con valentía y dignidad. Eso es lo que debemos conservar”.

Marakis dijo que las imágenes muestran que su abuelo “se mantuvo fiel a sus creencias y a su ideología. Nunca renunció a ellas”.

Añadió: “Si hubiera renunciado, habría vivido más tiempo”.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.