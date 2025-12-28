Abren las urnas en Myanmar para las primeras elecciones desde el golpe militar

Los votantes acudieron a las urnas el domingo para la fase inicial de las primeras elecciones generales de Myanmar en cinco años, efectuadas bajo la supervisión de su gobierno militar mientras se libra una guerra civil en gran parte del país.

Los resultados finales no se conocerán hasta después de que se completen dos rondas más de votación más adelante en enero. Se prevé ampliamente que Min Aung Hlaing, el general que ha gobernado el país con mano de hierro desde el golpe de Estado por parte del ejército en 2021, asuma entonces la presidencia.

El gobierno militar ha dicho que la votación representa un retorno a la democracia electoral, pero su intento de legitimidad se ve empañado por prohibiciones a partidos de oposición que solían ser populares y reportes de que soldados han utilizado amenazas para obligar a los electores a participar.

Aunque más de 4.800 candidatos de 57 partidos compiten por escaños en las legislaturas nacionales y regionales, sólo seis compiten a nivel nacional con la posibilidad de ganar influencia política en el Parlamento. El bien organizado y financiado Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, respaldado por el ejército, es por mucho el contendiente más fuerte.

La votación se lleva a cabo en tres fases: la primera ronda es la del domingo, efectuada en 102 de los 330 municipios de Myanmar. La segunda fase tendrá lugar el 11 de enero, y la tercera el 25 de ese mes. Se prevé que los resultados finales se anuncien en febrero.

Los críticos dicen que las elecciones son una farsa para mantener al ejército en el poder

Los críticos alegan que los comicios están diseñados para darle una fachada de legitimidad al gobierno militar, el cual comenzó después de que el ejército derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021. Impidió que su partido —la Liga Nacional para la Democracia— sirviera un segundo mandato, a pesar de que obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de 2020.

Argumentan que los resultados carecerán de legitimidad debido a la exclusión de partidos importantes, las limitaciones a la libertad de expresión y un ambiente represivo.

La victoria prevista del Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo hace que la transición nominal al gobierno civil sea una quimera, dicen los opositores al gobierno militar y analistas independientes.

“Una elección organizada por una junta que continúa bombardeando a civiles, encarcelando a líderes políticos y criminalizando todas las formas de disidencia no es una elección, es un teatro del absurdo realizado a punta de pistola”, publicó Tom Andrews, el experto en derechos humanos designado por la ONU para Myanmar, en la red social X.

Sin embargo, el llevar a cabo los comicios puede proporcionar una excusa para que vecinos como China, India y Tailandia continúen respaldando al gobierno, alegando que las elecciones promueven la estabilidad. Naciones occidentales han mantenido sanciones contra los generales gobernantes de Myanmar debido a sus acciones antidemocráticas y la brutal guerra contra sus oponentes.

Los votantes el sábado expresaron sentimientos encontrados.

Khin Marlar, de 51 años, quien sufragó en un centro de votación en el municipio de Kyauktada en Rangún, dijo que sentía que necesitaba votar porque espera que a ello le seguirá la paz. Explicó que había huido de su aldea en la ciudad de Thaungta, en la región central de Mandalay, debido a los combates.

"Estoy votando con la sensación de que regresaré a mi aldea cuando esté en paz", le dijo a The Associated Press.

Algunos votantes se sienten presionados por el ejército

Una residente del estado sureño de Mon, que pidió ser identificada sólo por su primer nombre, Khin, por temor a que el ejército la arreste, le dijo a la AP que se sintió obligada a ir a un centro de votación debido a la presión de las autoridades locales.

"Tengo que ir y votar aunque no quiera, porque ayer los soldados aparecieron con armas en nuestro pueblo para presionarnos", expresó Khin. Antes de los comicios, hubo informes de medios independientes y grupos defensores de los derechos humanos de que funcionarios y el ejército utilizaron tales amenazas para obligar a la gente a votar.

Suu Kyi, la exgobernante de Myanmar de 80 años de edad, y su partido no están participando en las elecciones. Ella cumple una condena de 27 años de prisión por cargos que son ampliamente considerados como espurios y políticamente motivados. La Liga Nacional para la Democracia fue disuelta en 2023 después de negarse a registrarse bajo las nuevas reglas militares.

Otros partidos también se negaron a registrarse o declinaron participar bajo condiciones que consideran injustas, y grupos de oposición han exhortado a un boicot electoral.

Amael Vier, un analista de la Red Asiática para Elecciones Libres, hizo notar la carencia de opciones genuinas, y destacó que el 73% de los electores en 2020 emitieron votos para partidos que ya no existen.

La guerra y la represión moldean los comicios

Movilizar a la oposición es difícil bajo la represión militar. Según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, actualmente más de 22.000 personas están detenidas por delitos políticos, y las fuerzas de seguridad han asesinado a más de 7.600 civiles desde que se hicieron del poder en 2021.

La resistencia armada surgió después de que el ejército utilizara fuerza letal para aplastar protestas no violentas contra su toma de poder en 2021. La guerra civil resultante ha obligado a más de 3,6 millones de personas a desplazarse, según la ONU.

Una nueva Ley de Protección Electoral impone severas penas y restricciones para prácticamente toda crítica pública de las elecciones.

En estas circunstancias, tanto el ejército como sus oponentes creen que el poder probablemente permanecerá en manos del general Min Aung Hlaing, quien encabezó el golpe de Estado en 2021.

___

Peck informó desde Bangkok.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.