Un choque múltiple en una autopista en Japón deja 1 muerto y 26 heridos

Un choque múltiple en una autopista de Japón el viernes por la noche causó la muerte de una persona y dejó 26 heridos, mientras el país daba inicio a su temporada de vacaciones de fin de año.

La policía de caminos de la prefectura de Gunma informó el sábado que el choque múltiple en la autopista Kan-etsu comenzó con una colisión entre dos camiones en la localidad de Minakami, a unos 160 kilómetros (100 millas) al noroeste de Tokio.

Una mujer de 77 años falleció a causa del siniestro, según la policía. De los 26 heridos, se informó que cinco se encontraban en estado grave.

El choque de los camiones bloqueó partes de la autopista, y los coches que venían detrás no pudieron frenar en la superficie nevada. Más de 50 vehículos estuvieron involucrados en el choque, según la policía.

Además, un incendio estalló entre los autos y se extendió a más de una docena de vehículos, algunos de los cuales quedaron completamente calcinados. Nadie resultó herido por las llamas, que fueron extinguidas unas siete horas después, informó la policía.

Partes de la autopista se cerraron para la investigación policial y para la limpieza.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.