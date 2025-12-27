Tailandia y Camboya firman nuevo acuerdo de alto el fuego para poner fin a los combates fronterizos

Tailandia y Camboya anunciaron el sábado la firma de un alto el fuego que poe fin a semanas de combates armados a lo largo de su frontera compartida debido a reclamos territoriales. El pacto entró en vigor al mediodía, hora local.

Además de poner fin a los combates, el acuerdo exige el fin de las movilizaciones militares de ambas partes y el respeto de los espacios aéreos con fines militares.

Tailandia había sido la única parte en llevar a cabo ataques aéreos, el más reciente la mañana del sábado, según un comunicado emitido anteriormente por el ministerio de Defensa de Camboya.

Otra cláusula importante exige que —"después de que el alto el fuego se haya mantenido en su totalidad durante 72 horas"— Tailandia repatríe a 18 soldados camboyanos que ha mantenido como prisioneros desde sus enfrentamientos anteriores en julio pasado.

