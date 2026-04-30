A 6 meses del alto el fuego, persiste la escasez de agua en Gaza

Cuando los camiones cisterna entran en su vecindario, la familia Abu Daqqa corre a llenar con una manguera lo que puede en abollados bidones de plástico marcados con su nombre.

Yehia Abu Daqqa lo raciona —un bidón para cada uno de sus hijos— y vierte un poco en un vaso con boquilla para una de sus hijas afuera de su tienda en Muwasi, el extenso campamento de tiendas donde ahora viven cientos de miles de palestinos desplazados.

“Llega el camión de agua y unas 500 a 1.000 personas se abalanzan sobre él”, comentó Abu Daqqa. “Empiezan a pelear. Es un verdadero sufrimiento”.

Los palestinos afirman que la escasez de agua ha persistido más de seis meses después de que un alto el fuego entre Israel y Hamás detuviera la mayor parte de los combates en Gaza. Casi el 90% de la infraestructura hídrica del enclave quedó destruida, según las Naciones Unidas, incluidas plantas desalinizadoras e instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

Antes de la guerra, proveedores gubernamentales y empresas privadas distribuían agua mediante camiones y tuberías subterráneas. Las aguas residuales también se conducían a instalaciones de tratamiento a través de tuberías subterráneas. La infraestructura es una de las mayores prioridades en el plan de reconstrucción de Gaza. El avance se ha estancado debido a que Israel exige que Hamás se desarme por completo.

Los gazatíes dependen del agua en camiones cisterna

El WASH Cluster, una red de organizaciones no gubernamentales liderada por las Naciones Unidas y centrada en agua y saneamiento, calcula que el 80% de la población en Gaza depende del agua transportada en camiones a puntos centrales de distribución. Para Azmy Abu Lehya, eso significa que algunos días camina hasta el punto de distribución de su vecindario, a más de 500 metros (yardas) de distancia; a veces consigue agua para cargarla de regreso a casa a través de Muwasi y otros días no.

“Dos días vienen los camiones de agua y los otros dos días no”, explicó.

Israel ha dicho que ya no limita la importación de agua. COGAT, el organismo militar que supervisa los asuntos humanitarios en Gaza, indicó que ayudó a garantizar que las tuberías puedan introducir suficiente agua para saneamiento, alcantarillado, consumo y lavado, y que tampoco ha limitado el agua embotellada.

Pero los palestinos sostienen que el agua embotellada —gran parte de la cual es entregada por grupos del sector privado y se vende en los mercados— es prohibitivamente cara, debido a que la mayor parte de Gaza está destruida y su población no puede acceder a empleos o ingresos estables.

Sharif Abu Helal, otro residente de Muwasi, ni siquiera pregunta cuando ve botellas de agua en su mercado porque sabe que no puede pagarlas.

“No estoy en condiciones de comprarle a cada persona una botella de agua”, manifestó. “Somos ocho. ¿Alcanza un galón de agua para ellos?”.

Muchos artículos que se utilizan para limpiar y transportar agua —como tuberías, combustible, cemento y químicos como el cloro— forman parte de los que Israel considera de “doble uso” y restringe por temor a que puedan reutilizarse y emplearse para fabricar armas o misiles.

Las restricciones y la escasez de agua han sido un problema recurrente durante toda la guerra en Gaza, con tuberías destruidas, camiones cisterna alcanzados por ataques y municiones usadas filtrándose en el acuífero de aguas subterráneas que muchos utilizan para abrir pozos.

Grupo de ayuda acusa a Israel de usar el agua como arma

En un informe sobre agua y saneamiento publicado esta semana, Médicos Sin Fronteras, o MSF, una organización no gubernamental, acusó a Israel de usar el agua como arma de guerra, “privando sistemáticamente” a la población en lo que denomina una “campaña de castigo colectivo”. Otros grupos, como Human Rights Watch, han presentado acusaciones similares.

“Mientras los gazatíes son privados de agua y saneamiento, las autoridades israelíes usan la ayuda como un grifo, cerrándolo o abriéndolo apenas para permitir que solo entren gotas de ayuda en la Franja”, se indica en el informe.

MSF es el segundo mayor proveedor de agua en Gaza. Con base en entrevistas realizadas a finales de 2025 después del alto el fuego de octubre, la organización indicó que Israel a menudo bloqueó el ingreso a Gaza de infraestructura necesaria, como bombas de agua, lo que los obligó a rescatar piezas viejas o dañadas para fabricar equipos de desalinización o de tratamiento de agua. La escasez de agua, afirmó MSF, tiene consecuencias de gran alcance para los 2,1 millones de habitantes de la Franja, alimentando desbordes de aguas residuales, fallas de saneamiento y la propagación de infecciones transmitidas por el agua y relacionadas con la higiene.

“Las autoridades israelíes saben que, sin agua, la vida termina, y aun así, han destruido deliberada y sistemáticamente la infraestructura hídrica en Gaza, al tiempo que han bloqueado de manera constante el ingreso de suministros relacionados con el agua”, declaró Claire San Filippo, responsable de emergencias de MSF.

Aunque en el informe no se abordaron las condiciones actuales, el grupo pidió a Israel que permita la entrada de materiales usados para agua y saneamiento y señaló que las restricciones siguen vigentes: “Tampoco hay suficientes tuberías disponibles para crear redes de distribución”, indicó el informe.

COGAT negó enérgicamente las acusaciones del informe de MSF y las calificó como “un intento desesperado por recuperar legitimidad”. Afirmó que Israel permite el ingreso diario de más de 70.000 metros cúbicos de agua, aproximadamente 33,3 litros (8,8 galones) por persona. Las agencias humanitarias estiman que las personas necesitan al menos 15 litros (4 galones) diarios para limpiar, lavarse, beber y bañarse.

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Ezzidin informó desde El Cairo y Metz desde Ramallah, Cisjordania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.