Pakistán pone en servicio su primer submarino clase Hangor en China

Pakistán puso en servicio el jueves el primero de ocho submarinos de la clase Hangor en China, un paso clave en su modernización naval al tiempo que amplía su cooperación en defensa con Beijing, informó el ejército paquistaní.

La ceremonia de puesta en servicio se celebró en la ciudad portuaria de Sanya, en el sur de China, donde el presidente paquistaní Asif Ali Zardari fue el invitado principal. También estuvieron presentes el jefe de la Armada de Pakistán, el almirante Naveed Ashraf, y altos mandos militares de ambos países. Zardari y otros funcionarios paquistaníes han visitado China muchas veces en los últimos años.

En una visita oficial a China, Zardari manifestó que la incorporación del submarino avanzado fue un “hito histórico” para la Armada, que refleja la determinación de Islamabad de mantener una postura de defensa creíble y equilibrada. Afirmó que Pakistán es capaz de defender su soberanía, proteger los intereses marítimos y asegurar líneas vitales clave para la economía.

Se cree ampliamente que el submarino de la clase Hangor está basado en el diseño chino Tipo 039A. Puede transportar una tripulación de 38 personas, con capacidad adicional para fuerzas especiales, y está equipado con torpedos y misiles antibuque. En los últimos años, Pakistán acordó adquirir ocho de estos submarinos, y los cuatro últimos se construirán en Karachi Shipyard & Engineering Works, en la ciudad portuaria del sur.

Pakistán ha dependido durante mucho tiempo de su flota de submarinos como parte de su disuasión estratégica frente a la vecina India, con la que ha librado tres guerras desde que obtuvo la independencia en 1947. Durante el conflicto fronterizo del año pasado por Cachemira, Pakistán utilizó cazas J-10C de fabricación china y afirmó haber derribado aviones de guerra indios, incluidos cazas Rafale de fabricación francesa, algo que India no ha confirmado.

Al intervenir en la ceremonia, Ashraf señaló que las interrupciones en puntos críticos de estrangulamiento marítimo amenazan cada vez más el comercio mundial y la seguridad energética, lo que subraya la necesidad de contar con una armada avanzada. Agregó que los submarinos de la clase Hangor, equipados con sensores y armas avanzados y sistemas de propulsión independiente del aire, ayudarían a preservar la estabilidad en la región y a asegurar rutas marítimas vitales a través del mar Arábigo y del océano Índico en general.

Ashraf explicó que el nombre “Hangor” tiene un significado histórico, en referencia a un submarino paquistaní que hundió un buque de guerra indio en 1971, el primer hundimiento de ese tipo desde la Segunda Guerra Mundial. Añadió que la puesta en servicio marcó otro capítulo en la prolongada asociación de defensa entre Pakistán y China.

El año pasado, Pakistán y China se comprometieron a ampliar la cooperación económica y la inversión en el marco del Corredor Económico China-Pakistán, un programa emblemático de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.