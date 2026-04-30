EEUU, por ahora, esquiva repercusiones de la guerra gracias a reembolsos y auge de la IA

Los estadounidenses están pagando la guerra en Irán con cada visita a la gasolinera, pero el daño a la economía está siendo compensado —por ahora, al menos— por grandes reembolsos de impuestos y un auge de inversión impulsado por la inteligencia artificial.

Los precios aumentaron al ritmo más rápido en casi tres años el mes pasado, el crecimiento económico se mantiene estable y los despidos disminuyeron la semana pasada, según una serie de datos económicos publicados el jueves.

El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal —el índice de precios de Gastos de Consumo Personal del Departamento de Comercio— subió un 0,7% de febrero a marzo y un 3,5% respecto de un año antes. El aumento interanual fue el mayor desde mayo de 2023.

Y la causa no es ningún misterio: los precios de la gasolina se dispararon un 21% en marzo frente a febrero, después de que Irán respondiera a ataques de Estados Unidos e Israel cerrando el estrecho de Ormuz y provocando la mayor interrupción del suministro de petróleo en la historia.

Los mismos datos muestran que los precios crecieron más que los ingresos —salarios, ingresos empresariales y prestaciones del gobierno— por segundo mes consecutivo en marzo.

El Departamento de Comercio también informó el jueves que el producto interno bruto de Estados Unidos —la producción de bienes y servicios— creció a un ritmo anual estable del 2% de enero a marzo, más lento de lo que esperaban los economistas, pero un repunte frente al tibio crecimiento del 0,5% durante los últimos tres meses de 2025. En el trimestre de octubre a diciembre, el cierre del gobierno federal había recortado más de un punto porcentual al crecimiento.

La inversión empresarial está aumentando con fuerza debido al auge de la IA. Excluida la vivienda, la inversión empresarial se disparó un 10,4% en el primer trimestre, el mayor salto en casi tres años.

De enero a marzo, el gasto de los consumidores —que representa el 70% de la actividad económica de Estados Unidos— se expandió a un ritmo anual del 1,6%. Los estadounidenses se vieron favorecidos por grandes reembolsos de impuestos, resultado de los recortes tributarios de 2025 del presidente Donald Trump.

Pero el impulso podría no durar mucho.

“El aumento de los reembolsos de impuestos estaba superando la mayor carga del gasto en gasolina en una proporción de dos a uno en marzo y durante la mayor parte de abril”, escribió Michael Pearce, economista jefe para Estados Unidos en Oxford Economics.

“Con la temporada de reembolsos de impuestos llegando a su fin y los precios de la gasolina aún en ascenso, el golpe al gasto del consumidor se hará más evidente a partir de mayo”, agregó.

El precio promedio de un galón de gasolina regular subió otros 7 centavos de la noche a la mañana hasta 4,30 dólares. El precio en esta misma fecha el año pasado era de 3,18 dólares. En cada uno de los últimos tres días, los precios de la gasolina han marcado nuevos máximos de varios años.

Obligados a gastar más en gasolina, los consumidores probablemente reducirán sus gastos en otros bienes y servicios. Los economistas ya esperan que el PIB reciba un golpe a medida que eso ocurra. Joe Brusuelas, economista jefe de RSM, una firma de impuestos y asesoría, ha rebajado su pronóstico de crecimiento económico de Estados Unidos para este año a 1,7% desde el 2,4% que había previsto anteriormente.

“Un año que estaba destinado a beneficiarse por el gran recorte de impuestos y el auge de la inversión liderada por la inteligencia artificial se ha visto parcialmente descarrilado por el impacto de la disminución de la oferta causado por la guerra en Irán”, declaró Brusuelas.

“Lamentablemente, la guerra y la subsiguiente baja de la oferta han alterado la trayectoria probable de crecimiento este año”, agregó.

La combinación de inflación y amenazas al crecimiento económico ha puesto a la Fed y a otros bancos centrales en un aprieto. ¿Recortan las tasas de interés para estimular la economía, o mejor esperar —o incluso subir las tasas— para combatir la amenaza de la inflación?

Hasta ahora, han optado por no cambiar nada. El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios su tasa de interés principal en 3,75% el jueves e insinuó que podrían venir aumentos mientras evalúa el impacto económico de la guerra. Del mismo modo, la Fed, el Banco de Japón y el Banco Central Europeo también optaron por no hacer cambios mientras evalúan las consecuencias económicas del conflicto.

Aun así, los trabajadores de Estados Unidos gozan de una considerable seguridad laboral. El Departamento de Trabajo informó el jueves que el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo —un indicador indirecto de los despidos— se desplomó la semana pasada al nivel más bajo en más de 50 años.

Las empresas no están despidiendo trabajadores, pero tampoco tienen muchas ganas de contratar. El crecimiento del empleo el año pasado fue el más débil fuera de una recesión desde 2002. Y en lo que va de este año ha sido irregular: fuerte en enero (160.000 nuevos empleos) y marzo (178.000), pero débil en febrero, cuando los empleadores recortaron 133.000 puestos de trabajo.

Los economistas describen un escenario de "ni despedimos ni contratamos" que deja a los nuevos fuera del mercado laboral. Al mismo tiempo, crecen las preocupaciones de que la IA esté ocupando empleos de nivel inicial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.