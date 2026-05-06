Putin se refugia en búnkeres subterráneos durante semanas por temor a ser asesinado, según informe filtrado

Según un informe filtrado de servicios de inteligencia europeos, el presidente ruso, Vladimir Putin, reforzó sus medidas de seguridad ante el temor a un posible atentado.

De acuerdo con CNN, el líder de 73 años está tan preocupado por su seguridad personal que pasa semanas en un búnker subterráneo en la región de Krasnodar.

Además, su entorno cercano, como guardaespaldas, cocineros y fotógrafos, pasa controles estrictos antes de acercarse a él y tiene prohibido usar teléfonos personales; en su lugar, emplea dispositivos sin acceso a internet.

El informe también señala que Putin dejó de visitar sus residencias en el óblast de Moscú y en Valdai, en la región de Nóvgorod, en medio de acusaciones no verificadas sobre un supuesto intento de ataque por parte de Ucrania contra su residencia privada. Sin embargo, los servicios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que no fue objetivo de ese hecho y Kiev negó cualquier implicación.

Según el reporte, estas medidas se intensificaron tras el asesinato del general ruso Fanil Sarvarov en diciembre, quien murió a causa de una bomba colocada debajo de su vehículo.

open image in gallery El presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión con representantes de minorías indígenas en Moscú el 30 de abril ( AFP/Getty )

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) afirmó haber identificado “indicios que respaldan el refuerzo de las medidas de seguridad para Putin y otros altos funcionarios rusos”.

“Durante la guerra se han registrado varios asesinatos e intentos de asesinato contra altos cargos rusos, algunos atribuidos a Ucrania, lo que podría explicar la preocupación de Putin por su seguridad y la de su entorno”, señaló el organismo en una actualización publicada el lunes.

Además, el ISW indicó que, entre mayo de 2023 y diciembre de 2025, se reportó el despliegue de un número creciente de sistemas de defensa aérea de corto y mediano alcance —como los Pantsir-S1 y S-400— cerca de las residencias de Putin en Valdai y en Moscú.

El informe también destacó que Ucrania incrementó el alcance, la intensidad y la frecuencia de sus ataques con drones de largo alcance, incluido un ataque contra Moscú el 4 de mayo que causó daños en la Torre Mosfilm.

open image in gallery El alto general ruso Fanil Sarvarov murió tras la detonación de una bomba bajo su auto en diciembre ( Reuters )

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sugirió que la amenaza de atentados y el reciente alcance de los ataques ucranianos de largo alcance motivaron el refuerzo de la seguridad.

“Ante esta amenaza terrorista, se están tomando todas las medidas necesarias para reducir el riesgo”, afirmó.

Según el ISW, el informe de inteligencia cita fuentes rusas cercanas a Putin que vinculan los cortes de internet en Moscú con medidas de protección, tanto para su seguridad como frente a posibles ataques con drones.

Además, el asesinato de Sarvarov habría generado tensiones internas y acusaciones cruzadas dentro del gobierno ruso. De acuerdo con los reportes, tras una reunión en diciembre de 2025, Putin modificó el reglamento del Servicio Federal de Protección (FSO) para ampliar la seguridad a diez generales de alto rango.

No obstante, el ISW indicó que no encontró evidencia independiente que respalde otras afirmaciones del informe, como el supuesto temor de Putin a un intento de golpe de Estado.

Estas preocupaciones por su seguridad surgen en un contexto de creciente malestar por el uso de inmigrantes en el ejército ruso y de reportes sobre soldados enviados al frente en condiciones extremadamente peligrosas, descritas como “operaciones de alto costo humano”.

Traducción de Leticia Zampedri