Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, parece desear la muerte a Putin en su mensaje de Navidad

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha parecido desear la muerte de Vladimir Putin en un mensaje navideño después de que Rusia siguiera bombardeando el país con misiles y drones.

En un video publicado en X el día de Nochebuena, Zelensky afirmó que “a pesar de todo el sufrimiento que ha traído Rusia, no es capaz de ocupar o bombardear lo que más importa: nuestro corazón ucraniano, nuestra fe en los demás y nuestra unidad”.

Pareciendo referirse al presidente ruso Vladimir Putin, Zelensky añadió: “Hoy, todos compartimos un sueño. Y pedimos un deseo —para todos nosotros. 'Que perezca', pensará cada uno de nosotros. Pero cuando nos dirigimos a Dios, por supuesto, pedimos algo más grande, pedimos la paz para Ucrania. Luchamos por eso, rezamos por eso, y nos lo merecemos”.

Volodymyr Zelensky pronuncia su mensaje de Navidad ( ZelenskyyUa )

Sus comentarios se producen después de que Rusia atacase el martes con misiles y aviones no tripulados regiones de toda Ucrania, matando al menos a tres personas y provocando cortes de electricidad de emergencia.

En la noche de Navidad, al menos dos personas murieron en ataques con drones en Odesa y Kharkiv.

Dijo el líder ucraniano en su discurso: “En vísperas de Navidad, los rusos demostraron una vez más quiénes son en realidad”.

“Bombardeos masivos, cientos de drones Shaheds, misiles balísticos, ataques Kinzhal: utilizaron de todo. Así es como atacan los impíos”.

“Por todos nuestros héroes caídos que defendieron Ucrania a costa de sus vidas. Para todos aquellos a los que Rusia ha llevado a la ocupación y obligado a huir”, continuó, y agregó: “Para aquellos para los que es duro, pero que no han perdido Ucrania en su interior —y, por lo tanto, Ucrania nunca los perderá a ellos. Hoy estamos hombro con hombro. No nos perderemos en la oscuridad”.

Zelensky parece desear la muerte a Putin en su mensaje navideño ( ZelenskyyUa )

Por otra parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró el jueves que Putin había deseado al presidente estadounidense, Donald Trump, una feliz Navidad y le había enviado un mensaje de felicitación.

Los negociadores estadounidenses han entablado una serie de conversaciones con Ucrania y Rusia por separado desde que Trump presentó un plan para poner fin a la guerra el mes pasado, una propuesta ampliamente vista como favorable a Moscú, que invadió a su vecino hace casi cuatro años.

Desde entonces, Ucrania y sus aliados en Europa han trabajado para acercar el plan a la postura de Kyiv.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, declaró el jueves que se habían producido “avances lentos pero constantes” en las negociaciones de paz.

Trabajadores retiran escombros del tejado de un edificio residencial gravemente dañado tras un ataque con drones en Kyiv, el 23 de diciembre ( AFP via Getty Images )

Zelensky ha dicho que estaría dispuesto a retirar las tropas del corazón industrial del este del país como parte de un plan para poner fin a la guerra. El presidente ucraniano explicó que estaría abierto a ello si Moscú también se retira y el área se convierte en una zona desmilitarizada vigilada por fuerzas internacionales.

En este sentido, EE. UU. ha propuesto la creación de una “zona económica libre”, que, de acuerdo con Zelensky, debería estar desmilitarizada.

Un acuerdo similar podría ser posible para la zona alrededor de la central nuclear de Zaporizhzhia, actualmente bajo control ruso. Pero cualquier plan de paz tendría que someterse a referéndum, según ha insistido el presidente.

Mientras tanto, las unidades de defensa antiaérea rusas derribaron 25 drones ucranianos que se dirigían a Moscú a lo largo de la jornada del miércoles, según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin.

Niños vestidos con ropas tradicionales y portando adornos navideños tradicionales ucranianos o "didukh", participan en una procesión de Nochebuena en Lviv, o Leópolis en español, el 24 de diciembre de 2025 ( AFP via Getty Images )

El ejército ucraniano declaró que sus drones habían atacado durante la noche la planta de caucho sintético de Yefremov, en la región rusa de Tula, al sur de Moscú, y un almacén de drones marinos en la Crimea ocupada por Rusia.

En cambio, el gobernador de la región de Tula, Dmitry Milyaev, declaró que los restos de un dron ucraniano derribado habían provocado un incendio en un polígono industrial.

El ejército ucraniano también dijo que una refinería de petróleo en la región rusa de Rostov había sido atacada con misiles Storm Shadow, lo que produjo múltiples explosiones.

Los aviones polacos también interceptaron un avión de reconocimiento ruso sobre el mar Báltico, que volaba cerca de su espacio aéreo, según informó el jueves el ejército polaco.

El ejército polaco declaró que anoche se observaron objetos, que se cree que eran globos de contrabando, entrando en el espacio aéreo polaco desde Bielorrusia.

Traducción de Sara Pignatiello