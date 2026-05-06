Venezuela dice a corte de la ONU que el Esequibo fue tomado fraudulentamente

Venezuela insistió que una región disputada de Guyana rica en minerales fue tomada fraudulentamente en un ejemplo de colonialismo del siglo XIX, y sostuvo que un acuerdo de 1966 —y no el máximo tribunal de las Naciones Unidas— debería definir la titularidad del territorio el miércoles.

La Corte Internacional de Justicia celebra una semana de audiencias entre los vecinos sudamericanos, que ambos reclaman la región del Esequibo, rica en oro, diamantes, madera y otros recursos naturales, y ubicada cerca de enormes yacimientos petroleros mar adentro.

Una decisión de 1899 de árbitros de Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos trazó la frontera a lo largo del río Esequibo, en gran medida a favor de Guyana. Estados Unidos representó a Venezuela en parte porque el gobierno venezolano había roto relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Venezuela sostiene que estadounidenses y europeos conspiraron para despojar al país de tierras que le pertenecían legítimamente.

Venezuela ha considerado al Esequibo como propio desde el periodo colonial español, cuando la región selvática estaba dentro de sus límites. El país argumenta que un acuerdo de 1966, firmado en Ginebra para resolver la disputa, anuló en la práctica el arbitraje del siglo XIX.

Samuel Reinaldo Moncada Acosta, representante de Venezuela, declaró ante el tribunal mundial que Guyana se presenta como la verdadera y legítima heredera de territorios británicos y holandeses pero que en realidad es beneficiaria del despojo colonial, formalizado mediante un arbitraje fraudulento. Añadió que el acuerdo de Ginebra busca corregir lo que calificó de injusticia centenaria.

Afirmó que Caracas rechaza la jurisdicción del tribunal, que según dijo fue impuesta erróneamente en una decisión de 2020, y señaló que el acuerdo de 1966 establece un marco para una solución negociada.

Al abrirse las audiencias, el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, High Hilton Todd, dijo al panel de jueces internacionales que la disputa “ha sido una mancha en nuestra existencia como Estado soberano desde el principio”. Indicó que está en juego el 70% del territorio de Guyana.

Es probable que el tribunal, con sede en La Haya, tarde meses en emitir un fallo definitivo y jurídicamente vinculante en el caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.