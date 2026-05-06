Este es el impactante momento en que la policía de Sudáfrica desplegó un operativo aéreo para capturar a un cocodrilo de 4,5 metros, sospechoso de haberse comido a un empresario desaparecido.

Durante la misión, realizada el sábado en la provincia de Mpumalanga, un agente descendió sujeto a una cuerda desde un helicóptero para asegurar y retirar al reptil de unos 500 kilos desde las orillas del río Komati.

El capitán Johan “Pottie” Potgieter, quien participó en la maniobra, declaró al medio News24: “La parte más peligrosa de un cocodrilo no es el mejor lugar para acercarse”.

Potgieter, integrante de la unidad de buceo de la policía sudafricana, explicó que dentro del animal encontraron restos humanos y zapatos. Hasta el momento, los restos no fueron identificados, mientras las autoridades continúan la búsqueda de un empresario de 59 años desaparecido después de ser arrastrado por las inundaciones de la semana pasada.

open image in gallery El momento en que la policía capturó al cocodrilo ( Reuters )

El capitán contó a la BBC que, en sus 38 años de servicio, nunca había participado en una misión de este tipo. También relató que su familia se alegró de verlo regresar sano y salvo, aunque no comprendió el nivel de peligro hasta que vio las imágenes del operativo en internet.

“Sin duda fue la primera vez, y espero que también sea la última. De verdad, no hay forma de prepararse para algo así”, afirmó.

Por su parte, el coronel Mavela Masondo, vocero de la policía provincial de Mpumalanga, explicó a la cadena pública SABC que el empresario desapareció después de que su vehículo quedara atrapado cuando intentaba cruzar un puente sobre el río desbordado.

Según Potgieter, las autoridades realizaron una intensa búsqueda con drones y helicópteros hasta detectar varios cocodrilos en una isla del río, donde uno de los reptiles mostraba señales de haber comido recientemente.

open image in gallery Un policía sudafricano es trasladado por aire mientras retira a un cocodrilo sacrificado ( Reuters )

“El cocodrilo estaba en una isla y no había otra manera de llegar hasta él que por aire”, explicó.

Según relató, el reptil ya había sido abatido antes de que él descendiera sujeto a una cuerda para asegurar el cuerpo. Sin embargo, cuando el equipo regresó al lugar, descubrió que el animal se había girado sobre un costado y comenzaba a desplazarse contra la corriente.

Potgieter agregó que otros cocodrilos seguían rondando la zona, aparentemente atraídos por la sangre en el agua, hasta que el helicóptero logró alejarlos.

Además, señaló que solo tuvo certeza de que el animal estaba muerto cuando lo bajaron hasta el río para sujetarlo correctamente.

“Mientras colgaba ahí, no tenía forma de comunicarme con el piloto”, recordó. “Así que, aunque hubiera querido echarme atrás, no tenía manera de hacerlo”.

open image in gallery Las autoridades creen que el cocodrilo devoró a una persona desaparecida ( Reuters )

Potgieter explicó que el equipo mantuvo la motivación puesta en las familias de las personas desaparecidas y fallecidas, con la intención de brindarles algo de consuelo “para que puedan seguir adelante con sus vidas”.

El Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) destacó en un comunicado que el agente llevó a cabo una “operación extremadamente peligrosa y compleja”, antes de que tanto él como el reptil fueran evacuados por aire.

Según People, “el agente descendió desde un helicóptero de SANPARKS hasta un río infestado de cocodrilos y logró asegurar al animal con una cuerda en condiciones extremadamente peligrosas”, indicó la policía sudafricana en un comunicado.

Traducción de Leticia Zampedri