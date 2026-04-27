Melanie C lleva alegría al club con "Sweat", un álbum atlético de la Spice Girl

Haz que tu corazón bombee. Ella te hará sudar.

Esa es la promesa que canta la artista conocida como Melanie C, alias Mel C, alias Sporty Spice, del revolucionario grupo femenino de los años 1990 Spice Girls, en el sencillo principal de su noveno álbum “Sweat”. Sobre un sample de “Work That Body”, de Diana Ross, y una producción house-pop elegante, es a partes iguales un temazo de club y un himno para entrenar: algo tanto para la cabina del DJ como para la lista de reproducción de un corredor.

¿Sorprendido? No lo estés. Hace unos ocho años, Melanie C empezó a pinchar como DJ, reavivando su amor por la música rave y dance, pasiones tempranas que se remontan a antes de sus días con las Spice. “Ser DJ es divertidísimo, y me ha traído tanta alegría a la vida que hizo que fuera realmente importante que este álbum, como artista, estuviera mucho más cerca de lo que me encanta poner como DJ”, dijo Melanie C a The Associated Press.

Puede que a algunos de sus fans les sorprenda, pero la verdad es que este mundo musical siempre ha ocupado un lugar especial en su corazón. “Antes de formar parte de las Spice Girls, descubrí la cultura rave. Tenía 19 años. Entré en este club nocturno. Estaba de vacaciones con unos amigos. Escuché esta música. Vi a la gente bailando. Era como una utopía que nunca había experimentado”.

Luego llegó la fama de superestrella, lo que convierte a “Sweat” en un lanzamiento inusual para ella, al menos en un aspecto muy específico: “Siento que traje a este álbum parte de mi vida previa a las Spice Girls”, manifestó. “Y es algo que en realidad no había hecho antes”.

Terapia en la pista de baile

Melanie C trabajó intensamente en “Sweat” durante dos años y medio, escribiendo y grabando entre Londres, Estocolmo y Los Ángeles, un periodo que resultó ser singularmente transformador. “Mi vida tuvo giros y vueltas. ¿Sabes? Tuve una relación de muchos años que terminó. Cambié de management. He vuelto con Virgin Records”, enumera. “Estoy en una nueva relación. Así que ha habido momentos difíciles y también momentos estupendos. Y todo eso se refleja en el álbum”.

Por lo mismo, la catarsis parece ser un tema central. Como en la canción “Attitude” —con su sample del clásico disco de los años 80 de Inner Life, “Moment Of My Life”, donde anima al escucha: “¡Cada noche es viernes!”.

O, todavía más directamente, en la canción “Pressure”.

“Under the pressure” (bajo la presión), canta en el explosivo tema electrónico, antes de ofrecer una solución de una sola palabra: “Release” (Liberación).

“Estamos bajo una presión increíble y creo que también nos la imponemos nosotros mismos. Y por eso me ha encantado incorporar esta alegría de, ya sabes, el club”, señaló. “Para mí, como ser humano, esa es la liberación”.

Desde hace mucho existe una conexión entre la música dance, la alegría y la resiliencia, en particular en la cultura de clubes queer. Melanie C afirma que honrar a su público LGBTQ+ siempre ha sido clave en su trabajo.

“Es una comunidad que ha sido importante para mí y para las Spice Girls por muchísimo tiempo”, indicó. “Siempre va a ser una parte importante de la música que hago”.

De Sporty Spice a Melanie C

Si “Sweat” es un álbum sobre la libertad de una pista de baile, es un destino al que Melanie C ha trabajado duro para llegar, sobre todo si se considera su vida actual, tres décadas después del apogeo de las Spice Girls. Para muchos, ella sigue siendo Sporty Spice. Y lo entiende.

“No soy Sporty Spice o Melanie C; soy ambas cosas. Y no solo algunas veces, sino todo el tiempo”, expresó. “Creo que es muy importante reconocerlo”, para abrazar su legado y construir uno nuevo.

“Quiero hacer que la gente se sienta bien”, dice sobre esta nueva era musical. “Quiero empoderarlos. Quiero motivar a la gente”.

Pero también espera que usen “Sweat” como una pausa, una escapatoria, un rato de descanso.

“La recuperación es una parte muy importante del entrenamiento”, dice entre risas.

Dicho como Sporty Spice… y como Melanie C.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.