La policía en Irlanda del Norte declara una alerta de seguridad tras reportes de un coche bomba

La policía de Irlanda del Norte declaró una alerta de seguridad en la localidad de Dunmurry, a las afueras de Belfast, tras reportes sobre la explosión de un coche bomba cerca de una comisaría.

Se evacuaron viviendas en las inmediaciones y se aconseja a la población que evitara la zona, informó el domingo la Policía de Irlanda del Norte.

“Es agobiante y perturbador despertarse con la noticia de que anoche explotó un coche bomba delante de la comisaría de Dunmurry”, dijo Sorcha Eastwood, diputada del Parlamento británico que representa a Lagan Valley, al suroeste de Belfast.

“Una zona concurrida, un coche bomba dejado ante viviendas residenciales, pequeños negocios y con cualquier cantidad de personas por ahí un sábado por la noche trabajando o socializando”, comentó. “Sólo por la gracia de Dios no hay víctimas”.

La policía no ha difundido información sobre el motivo del ataque.

La policía indicó el mes pasado que se había empleado una bomba casera “rudimentaria pero viable” en un intento de atacar otra comisaría policial en Lurgan, unos 32 kilómetros (20 millas) al suroeste de Dunmurry.

Según las autoridades, dos hombres enmascarados detuvieron a un repartidor, colocaron el artefacto en el maletero de su auto y le obligaron a punta de pistola a llevarlo hasta la comisaría. La policía hizo una explosión controlada después de que se evacuaran unas 100 viviendas.

La policía señaló que era probable que el ataque en Lurgan fuera obra por grupos republicanos disidentes en un “patético intento de seguir siendo relevantes y provocar miedo”.

Los Acuerdos de Viernes Santo de 1998 pusieron fin en gran medida a décadas de violencia entre grupos republicanos opuestos al dominio británico y quienes quieren mantener los vínculos de la región con el Reino Unido. Los grupos disidentes que se oponen al proceso de paz aún realizan ataques esporádicos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.