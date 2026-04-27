Primer ministro canadiense presenta fondo soberano de inversión de 18.000 millones de dólares

Canadá está desarrollando un fondo de inversión propiedad del gobierno, anunció el primer ministro Mark Carney el lunes.

Carney detalló que el fondo invertirá en grandes proyectos industriales canadienses en áreas como energía, infraestructura, minería, agricultura y tecnología. Comenzará con 25.000 millones de dólares canadienses (18.000 millones de dólares).

El primer ministro señaló que el gobierno federal aportará fondos junto con inversionistas privados. El dinero ayudará a financiar proyectos cuya construcción es una prioridad para el gobierno de Carney, al tiempo que Canadá busca diversificarse y dejar de depender de Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado la economía y la soberanía de Canadá con aranceles, de la manera más ofensiva al afirmar que Canadá podría ser “el estado 51” de Estados Unidos.

Carney fue dos veces gobernador de un banco central en Inglaterra y Canadá, además de presidente del consejo de administración de Bloomberg.

“Tomamos una lección de otras jurisdicciones que tuvieron la previsión, hace muchas décadas, de iniciar fondos soberanos”, subrayó Carney. “En algunos casos comenzaron con un enfoque interno y luego superaron la escala de ese enfoque interno”.

Los fondos soberanos invierten en activos como acciones, bonos y bienes raíces. Por lo general se financian con el superávit presupuestario de un país, algo que Canadá actualmente no tiene. El anuncio se produce un día antes que el gobierno de Carney presente su actualización económica de primavera.

Hay más de 90 fondos soberanos en todo el mundo que administran más de 8 billones de dólares en activos, según el Foro Internacional de Fondos Soberanos, una organización con sede en Londres integrada por aproximadamente 50 de estas entidades.

Trump ordenó la creación de un fondo soberano de Estados Unidos el año pasado. En Estados Unidos existen más de 20 fondos soberanos a nivel estatal, según un análisis del Center for Global Development, un centro de estudios apartidista con sede en Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.