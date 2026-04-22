Un rabino ultraconservador que se jactaba de haber demolido viviendas palestinas con excavadoras fue elegido para encender una antorcha en un acto que conmemoraba la creación del Estado de Israel, el martes.

Avraham Zarbiv, cuestionado por organizaciones de derechos humanos y sancionado por el organismo de control judicial de Israel por sus declaraciones extremistas, fue homenajeado durante la ceremonia realizada en el Monte Herzl, en Jerusalén.

El reservista del ejército israelí, que en la vida civil se desempeña como juez rabínico, fue presentado por los anfitriones como un “operador de excavadora en primera línea”. Al evento también asistió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Zarbiv dedicó el encendido de la antorcha a “quienes operan excavadoras y a los pioneros que abren camino frente al enemigo y desmantelan amenazas terroristas”.

El rabino ya había sido objeto de críticas, incluida una denuncia ante la Corte Penal Internacional presentada por la Fundación Hind Rajab en enero de 2025 por presuntos crímenes de guerra.

Su designación fue rechazada por el grupo israelí de derechos humanos B'Tselem y por el diario Haaretz, mientras que el ejército israelí también marcó distancia de la decisión.

open image in gallery La selección de Zarbiv en la ceremonia fue criticada por diversos grupos ( YouTube/División Nacional de Ceremonias y Eventos de Israel )

B'Tselem afirmó que ese reconocimiento, destinado a “ciudadanos ejemplares” y a quienes representan el “espíritu de la nación”, no debió otorgarse al rabino. El grupo advirtió que el país corre el riesgo de “incorporar el genocidio a su ideología nacional oficial” mediante la deshumanización de los palestinos.

Israel niega estar cometiendo un genocidio y sostiene que ese tipo de acusaciones son antisemitas.

Miri Regev, organizadora de la ceremonia, señaló que el rabino Zarbiv es un “ejemplo de profundo compromiso con la nación de Israel, la Torá y la tierra de Israel”.

“A través de él, rendimos homenaje a los hombres y mujeres de la comunidad religiosa nacional que combinan el estudio de la Torá con el servicio y la contribución al Estado, y que siguen guiando a la sociedad israelí con un fuerte sentido de misión”, agregó.

El rabino ganó notoriedad tras difundir videos en los que se le veía abordar con tono ligero y hasta humorístico la destrucción de edificios en Gaza.

“Los hemos aplastado. Hay decenas de miles de muertos”, dijo anteriormente en una transmisión televisiva en vivo. En otra grabación, se le escucha afirmar: “No les quedará nada. Los arrasaremos y los destruiremos”.

Su intensa actividad en redes sociales llevó a que la expresión “hacer un Zarbiv” se incorporara al argot hebreo como una forma de decir destruir algo por completo.

open image in gallery Zarbiv dedicó el encendido de la antorcha a “quienes… atraviesan al enemigo y desmantelan la amenaza terrorista” ( YouTube/División Nacional de Ceremonias y Eventos de Israel )

El diario Haaretz afirmó en un editorial crítico: “Un país que decide honrar a alguien que se ha convertido en un símbolo de la destrucción de Gaza le está diciendo al mundo que considera a esa persona y sus valores como dignos de respeto, y que lo representan como Estado”.

“Zarbiv merece, sin duda, encender una antorcha el Día de la Independencia: no porque sea digno de ese honor, sino porque Israel ha perdido el rumbo, su brújula moral y su conciencia”, añadió el medio.

Dyab Abou Jahjah, cofundador de la Fundación Hind Rajab, declaró a Al Jazeera que su elección es “reveladora” y “totalmente coherente” con el histórico “despojo y limpieza étnica de los palestinos”.

El ejército israelí señaló en una rueda de prensa la semana pasada que el rabino Zarbiv “no fue seleccionado en coordinación con las Fuerzas de Defensa de Israel”.

“No es un representante de las FDI en la ceremonia de encendido de la antorcha. Bajo la dirección del jefe de la Dirección de Personal, los representantes de las FDI fueron elegidos mediante un proceso reglamentario. Ellos sí representan a las FDI”, indicó un portavoz.

Traducción de Leticia Zampedri