La Sumud Flotilla hará una gran misión de ayuda a Gaza para romper el bloqueo israelí “por tierra y mar”

La Global Sumud Flotilla (GSF) anunció su mayor misión hasta la fecha para romper el bloqueo israelí de Gaza: esta vez tanto por tierra como por mar.

Unos 3.000 participantes de más de 100 países zarparán hacia la franja devastada por la guerra el 29 de marzo, anunció el jueves el colectivo, al tiempo que hacía un llamamiento para que se unieran más personas.

El pasado octubre, cerca de 500 activistas, profesionales y otros trabajadores humanitarios, entre ellos Greta Thunberg, fueron detenidos tras la interceptación de los barcos por el ejército israelí.

La noticia encendió protestas en distintas partes del mundo. Israel tachó la misión humanitaria de “farsa” y “provocación”.

La GSF describe la iniciativa como un “esfuerzo coordinado y no violento para desafiar el asedio ilegal israelí a Gaza, hacer frente a la complicidad mundial y apoyar a los palestinos”.

Más de 3.000 personas zarparán hacia Gaza y los organizadores hicieron un llamamiento para que se apunten más ( AFP via Getty Images )

La Flotilla de primavera partirá de puertos de Barcelona, Italia y otros lugares del Mediterráneo.

“Nos acompañarán profesionales de la medicina y constructores ecológicos”, declaró un miembro de la Flotilla en una conferencia de prensa celebrada el jueves en la Fundación Nelson Mandela de Johannesburgo, Sudáfrica.

“Nos acompañarán investigadores de crímenes de guerra, que es la diferencia con la misión anterior. Tuvimos éxito en la misión anterior. Vimos que motivaba en cada país ver que las iniciativas civiles pueden tener éxito”.

Según los informes, más de 1.000 profesionales de la medicina, entre médicos y enfermeros, se inscribieron para prestar ayuda a los desesperados palestinos de la Franja de Gaza. Al igual que en misiones anteriores, los miembros recibirán formación en no violencia y desescalada, según los organizadores.

Greta Thunberg dice que fue maltratada en un centro de detención israelí ( Israel Foreign Ministry )

“No vamos con la intención de que nos intercepten”, afirman los organizadores. “Aunque no lleguemos, podremos hacer grandes movimientos”.

También está previsto que un gran convoy terrestre se una a la misión marítima en un intento de romper el bloqueo.

“Va a ser un gran convoy humanitario terrestre que incluirá ayuda médica, alimentos y todo lo que la gente de Gaza necesite”, afirmó otro activista. “Implicará a muchos profesionales, incluidos médicos e ingenieros”.

Más de 30.000 personas solicitaron embarcarse el año pasado, y los organizadores pidieron más solicitudes y apoyo para la financiación de este año.

Las fuerzas israelíes interceptaron los buques en octubre del año pasado ( Global Sumud Flotilla )

Se produce cuando esta semana solo se permitió salir de Gaza a cinco pacientes palestinos en estado crítico después de que Israel abriera el paso fronterizo de Rafah. Más de 18.000 heridos y lesionados esperan tratamiento, según la Organización Mundial de la Salud.

Israel aceptó las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, según las cuales más de 71.000 palestinos murieron desde el 7 de octubre de 2023, aunque los grupos humanitarios advierten de que la cifra podría ser mucho mayor.

Una investigación de las Naciones Unidas concluyó que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza, afirmaciones que Israel calificó de “falsas”, “distorsionadas” y “antisemitas”.

The Independent se puso en contacto con el ejército israelí en busca de comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin