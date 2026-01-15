Descubrimiento ‘nunca visto antes’ revela poblaciones perdidas de animal

Un descubrimiento fascinante ha emergido de las cuevas del norte de Arabia Saudí, donde científicos han desenterrado los restos momificados de guepardos.

Los investigadores lograron excavar siete de estas momias, junto con los huesos de otros 54 guepardos, en un sitio cercano a la ciudad de Arar. La antigüedad de los hallazgos oscila entre los 130 y los impresionantes 1.800 años.

La momificación, un proceso que detiene la descomposición y preserva los cuerpos, es más conocida por los ejemplos egipcios. No obstante, también puede ocurrir de forma natural en entornos como el hielo glaciar, las arenas desérticas o el lodo de los pantanos.

Las momias de estos grandes felinos recién descubiertas presentan ojos nublados y extremidades marchitas, con una apariencia que recuerda a cáscaras secas.

open image in gallery Las momias de estos grandes felinos recién descubiertas presentan ojos nublados y extremidades marchitas, con una apariencia que recuerda a cáscaras secas. ( Ahmed Boug/Communications Earth and Environment via AP )

"Es algo que nunca había visto antes", afirmó Joan Madurell-Malapeira de la Universidad de Florencia en Italia, quien no estuvo involucrado en el descubrimiento.

Los investigadores no están seguros de cómo exactamente estos felinos se momificaron, pero las condiciones secas de las cuevas y la temperatura estable podrían haber jugado un papel, según el nuevo estudio publicado el jueves en la revista Communications Earth and Environment.

Tampoco saben por qué había tantos guepardos en las cuevas. Podría haber sido un sitio de anidación donde las madres daban a luz y criaban a sus crías.

Científicos han descubierto los restos momificados de otros grandes felinos, incluido un cachorro de gato con dientes de sable en Rusia.

Es poco común que los grandes mamíferos se conserven tanto. Además de estar en el ambiente adecuado, los cadáveres también deben evitar convertirse en un bocadillo para carroñeros hambrientos como aves y hienas.

Los guepardos una vez vagaron por la mayor parte de África y partes de Asia, pero ahora viven en solo el 9 % de su rango anterior y no se han visto en la península arábiga durante décadas. Eso probablemente se deba a la pérdida de hábitat, la caza no regulada y la falta de presas, entre otros factores.

Los científicos también pudieron examinar los genes de los guepardos y encontraron que los restos eran más similares a los guepardos modernos de Asia y el noroeste de África. Esa información podría ayudar en futuros esfuerzos para reintroducir a los grandes felinos en lugares donde ya no viven.