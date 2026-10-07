Netanyahu conmemora el 7 de octubre con extraño video de Lego con IA y niega el genocidio de Israel en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó un video de Lego sobre la guerra en Gaza en el que niega que se esté produciendo un genocidio y coincide con el tercer aniversario del 7 de octubre.

En un video publicado a última hora del martes en la cuenta oficial de X del primer ministro de Israel, el clip de un minuto y 19 segundos recrea los sucesos del 7 de octubre y muestra figuras de Lego de Hamás secuestrando a ciudadanos israelíes.

A continuación, se muestra al ejército israelí entrando en túneles a través de lo que parece ser la cocina de una vivienda en Gaza, antes de un debate sobre el significado de la palabra genocidio, en una imitación de los videos populares publicados por Irán.

El mensaje dice: “El terrorismo no es un juego. Recuerda el 7 de octubre”.

El video comienza con manifestantes enfurecidos, aparentemente en Londres, que sostienen una gran pancarta que dice: “Israel comete genocidio”. A continuación, pregunta: “¿Apoyan los hechos esta acusación?”.

open image in gallery El 7 de octubre de 2023 murieron unas 1.200 personas ( X/IsraeliPM )

“El 7 de octubre, Hamás invadió comunidades israelíes, masacró a civiles y tomó rehenes”, relata el narrador. “Un alto dirigente de Hamás juró repetir el ataque. Y los militantes de Hamás siguen planeando atentados. El objetivo de Israel: impedir que Hamás vuelva a invadir hogares israelíes”.

A continuación, afirma que Hamás construyó infraestructura militar dentro de barrios civiles y debajo de las calles.

“Los soldados israelíes lucharon en esas calles y túneles, arriesgando y perdiendo la vida”.

En el video se ve a un profesor de una escuela o universidad explicando que el genocidio requiere la intención específica de “aniquilar total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

open image in gallery Soldados israelíes entrando en túneles de Gaza ( X/IsraeliPM )

Afirmaba que Israel había emitido “millones de avisos de evacuación” y “facilitado la entrada de alimentos, agua y medicinas”. El video indicaba que Israel había accedido a realizar pausas para permitir una campaña contra la polio “que vacunó a casi 560.000 niños de Gaza”.

“¿Por qué tomar esas medidas para proteger vidas?”, pregunta el video, que afirma que la única forma de que termine la guerra es que Hamás se desarme.

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu acusándolo de ser “responsable de los crímenes de guerra de hambruna como método de guerra y de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil” en Gaza.

open image in gallery La oficina de Netanyahu niega que se esté cometiendo un genocidio ( X/IsraeliPM )

También se lo acusa de “crímenes de lesa humanidad, como asesinato, persecución y otros actos inhumanos, cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024”. Netanyahu niega las acusaciones y las calificó de “antisemitas”.

Una investigación independiente de la ONU concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza. Algunas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, también acusaron a Israel de genocidio. El proceso judicial contra Israel por genocidio, presentado por Sudáfrica, continúa en curso ante la Corte Internacional de Justicia.

Israel niega estar cometiendo un genocidio.

El 7 de octubre, Hamás atacó a Israel, mató a 1.200 personas en una incursión armada a través de la frontera y tomó 251 rehenes de vuelta a Gaza.

En la acción militar que siguió, Israel mató a más de 70.000 personas, incluidos, según estimaciones de Save the Children, unos 20.000 niños.

Gaza se enfrenta a la peor crisis económica de su historia y más del 90 % de sus viviendas e infraestructuras resultaron dañadas o destruidas.

Según un informe, a finales de abril Israel controlaba de facto aproximadamente el 64% de Gaza. Casi la totalidad de los cerca de dos millones de habitantes del territorio se concentra en una estrecha zona costera bajo control de Hamás, vive en su mayoría en edificios dañados o refugios improvisados y enfrenta condiciones humanitarias extremas.

Traducción de Olivia Gorsin