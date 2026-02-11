El financiero pedófilo Jeffrey Epstein le dijo a un multimillonario emiratí que le “encantaba el video de la tortura”, en un inquietante intercambio de correos electrónicos incluido en los archivos Epstein.

Sultan Ahmed bin Sulayem fue nombrado como uno de los “seis hombres ricos y poderosos” cuyas identidades habían sido previamente redactadas en los documentos.

Según los archivos, Epstein y Sulayem, director ejecutivo de la empresa internacional de logística DP World, mantuvieron correspondencia por correo electrónico y mensajes de texto durante años, hablando de sexo y compartiendo enlaces a sitios fetichistas.

En un correo electrónico de abril de 2009 a Sulayem, Epstein escribió: “¿dónde estás? ¿estás bien? me encantó el video de la tortura”.

El destinatario respondió: “Estoy en China, estaré en EE. UU. la segunda semana de mayo”.

En mensajes de 2007, bin Sulayem envió correos electrónicos a Epstein sobre sus intentos de conocer a una supermodelo.

open image in gallery El sultán Ahmed Bin Sulayem (izquierda) siguió en contacto con el financiero Jeffrey Epstein (derecha) tras la condena ( House Oversight Committee )

Según otra serie de correos electrónicos obtenidos por Bloomberg, escribió: “Después de varios intentos [sic] durante varios meses conseguimos encontrarnos en NY. hay un malentendido [sic] ¡ella quería algo de NEGOCIO! mientras que yo solo quería algo de s***!”

En 2015, Sulayem había sugerido visitar al financiero con su familia y le había enviado enlaces a páginas web de porno fetichista, según los archivos.

También envió correos electrónicos a Epstein sobre sus experiencias sexuales, y el pedófilo envió a Sulayem un enlace a un sitio web de acompañantes en 2017.

Ese mismo año, Sulayem compartió una copia de un pasaporte perteneciente a una “masajista personal” del “spa privado” de Epstein, en la que pedía ayuda para encontrarle trabajo como becaria en el hotel Rixos de Antalya (Turquía).

En los archivos también se publicaron imágenes de los dos multimillonarios juntos, sin contexto ni fechas, incluida una de ellos cocinando en una cocina.

open image in gallery Epstein y Sulayem, fotografiados en otra imagen sin fecha de los archivos, parecían haber mantenido correspondencia durante años ( DOJ )

Sulayem es un promotor inmobiliario de Dubái con un patrimonio neto estimado de hasta 8.000 millones de dólares. Es director ejecutivo de DP World desde 2016.

La empresa tiene su sede en los EAU y trabaja en logística de carga, puertos y servicios marítimos. Afirman mover diariamente el 10 % del comercio mundial.

DP World emplea a 5.500 personas en el Reino Unido, según su página web, y trabaja en los puertos y terminales ferroviarias de mercancías de London Gateway y Southhampton.

La empresa es más conocida en el Reino Unido por la compra de los transbordadores P&O en 2019. El grupo despidió polémicamente a casi 800 miembros de la plantilla en 2022 sin previo aviso ni consultas con los sindicatos de trabajadores.

El hecho de que se lo mencione en los expedientes no sugiere que haya cometido un delito y Sulayem no fue acusado de ningún delito en relación con Epstein. Las búsquedas sugieren que su nombre figura más de 5.000 veces en los archivos.

open image in gallery Un correo electrónico previamente redactado, enviado a Epstein sobre un “video de tortura” ( US Department of Justice )

El Departamento de Justicia de Estados Unidos permitió a los legisladores acceder a los archivos completos por primera vez el lunes, lo que llevó al demócrata Ro Khanna y al republicano Thomas Massie a nombrar a Sulayem junto a otras cinco personas el martes.

“Hasta esta noche nadie sabía quién envió el video de la tortura a Epstein”, dijo el congresista republicano Thomas Massie. “Fui al Departamento de Justicia, desclasifiqué el correo electrónico y realicé una búsqueda inversa para descubrir que se trataba de un Sultanes.

¡Nuestra ley exige que se redacte la información de las VÍCTIMAS, no la de los hombres que enviaron a Epstein porno de tortura!”

El Departamento de Justicia se enfrenta a una presión cada vez mayor para que publique los tres millones de archivos Epstein restantes y elimine, en la medida de lo posible, otras redacciones en los tres millones que ya se publicaron.

open image in gallery Representantes. Thomas Massie y Ro Khanna hablan con los periodistas sobre los archivos Epstein frente a las oficinas del Departamento de Justicia en Washington, DC ( Getty )

“Si en dos horas encontramos a seis hombres que estaban ocultando, imagínense a cuántos hombres están encubriendo en esos tres millones de archivos”, dijo Khanna en un discurso ante la Cámara de Representantes el martes.

En palabras de Jamie Raskin, miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes que también revisó los documentos completos: “Pude determinar, al menos eso creo, que había toneladas de redacciones completamente innecesarias, además de la omisión de los nombres de las víctimas”.

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que se convirtió en ley en noviembre, permite ciertas retenciones y redacciones, incluida la información personal identificable sobre las víctimas que constituiría una clara invasión de la privacidad; archivos que muestran abusos de menores o imágenes de muerte, abusos o lesiones; e información que interferiría con ciertas investigaciones, política exterior o seguridad.

La ley prohíbe las redacciones para salvar la vergüenza, el daño a la reputación o la sensibilidad política, incluyendo a cualquier funcionario del gobierno, figura pública o dignatario extranjero. Todas las redacciones deben explicarse por escrito.

The Independent se puso en contacto con DP World y con el Departamento de Justicia de EE. UU. en busca de comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin