Anthropic demanda al gobierno de Trump para anular designación

Anthropic demandó al gobierno de Trump, pidiendo a los tribunales federales que anulen la decisión del Pentágono de designar a la empresa de inteligencia artificial como un “riesgo para la cadena de suministro” por su negativa a permitir un uso militar sin restricciones de su tecnología.

Anthropic presentó dos demandas separadas el lunes: una ante un tribunal federal en California y otra ante el tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C.; cada una impugna distintos aspectos de las acciones del Pentágono contra la empresa.

El Pentágono designó formalmente la semana pasada a la empresa tecnológica de San Francisco como un riesgo para la cadena de suministro tras una disputa inusualmente pública sobre cómo podría utilizarse en la guerra su chatbot de IA, Claude.

Las demandas buscan anular la designación y bloquear su aplicación.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.