¿Armado o no? EEUU e Irán discrepan sobre estatus de buque iraní hundido por submarino

Estados Unidos e Irán han ofrecido versiones marcadamente distintas sobre el hundimiento de un buque de guerra iraní en el océano Índico la semana pasada. Washington rechazó la afirmación de Teherán de que la embarcación estaba desarmada, y autoridades iraníes insistieron en que operaba en un papel no combatiente.

El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos rechazó el domingo la afirmación de Irán de que el buque de guerra IRIS Dena estaba desarmado cuando fue hundido en un ataque de submarino en aguas internacionales frente a Sri Lanka el 4 de marzo. En un comunicado en X, INDOPACOM calificó de “falsa” la aseveración de Irán de que la embarcación estaba desarmada.

La respuesta se produjo tras enérgicas objeciones de Teherán, que ha caracterizado repetidamente al buque de guerra como indefenso, al señalar que regresaba a casa luego de participar en un ejercicio naval.

Un funcionario de la Armada india, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios, indicó que la embarcación iraní no estaba “totalmente desarmada” y que había participado en maniobras junto a buques de guerra de otros países.

Sin embargo, algunos expertos han sugerido que los buques visitantes en este tipo de eventos por lo general no llevan una carga completa de combate con municiones reales, a menos que estén programados para ejercicios con fuego real. Señalan que, incluso durante la fase en el mar de los ejercicios, los buques generalmente llevan sólo munición estrictamente controlada y limitada a maniobras específicas.

Rahul Bedi, un analista de defensa independiente radicado en India, afirmó que la embarcación pudo haber utilizado cierta munición limitada no ofensiva durante los ejercicios navales, pero que el protocolo exige que “las plataformas participantes estén desarmadas”.

“La condición previa para participar en un desfile de este tipo, o en una ceremonia de este tipo, es que (la embarcación) llegue desarmada. Esa es la condición previa de la Armada india y es una condición previa de la mayoría de las armadas cuando realizan revisiones de flota similares”, aseveró Bedi.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, declaró el viernes que el buque de guerra, hundido por un torpedo de Estados Unidos, no llevaba armas y acusó a Washington de atacar una embarcación ceremonial.

“Ese buque estaba, por invitación de nuestros amigos indios, asistiendo a un ejercicio internacional. Era ceremonial. Estaba descargado. Estaba desarmado”, dijo a los reporteros en Nueva Delhi.

El IRIS Dena fue hundido el 4 de marzo en el océano Índico cerca de Sri Lanka tras ser alcanzado por un torpedo disparado desde un submarino de Estados Unidos, según funcionarios estadounidenses e iraníes. La Armada de Sri Lanka rescató a 32 marineros y recuperó 87 cuerpos.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, describió al IRIS Dena como un “buque premio” y afirmó que “murió una muerte silenciosa”. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, describió el ataque como “una atrocidad en el mar” y subrayó que había sido “un invitado de la Armada de India”.

Las disputas sobre si la embarcación estaba armada han intensificado las tensiones por el incidente, que ocurrió cuando regresaba de ejercicios navales multinacionales en India, y han planteado interrogantes sobre si operaba en un papel no combatiente cuando fue atacada.

El Ministerio de Defensa de India señaló en un comunicado tras los ejercicios que “también se realizaron disparos reales como parte de tiros con cañones de superficie, así como disparos antiaéreos” por parte de las embarcaciones participantes.

El hundimiento del buque de guerra puso de relieve cómo la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán se está extendiendo más allá de Oriente Medio.

Otras dos embarcaciones iraníes —el IRIS Bushehr y el IRIS Lavan— están atracadas en Sri Lanka e India después de solicitar asistencia a los dos países.

