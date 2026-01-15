Juez da otra victoria a industria eólica marina frente a Trump, permitiendo proyecto en NY

Un juez federal despejó el camino el jueves para que un proyecto de energía eólica marina en Nueva York reanude su construcción, una victoria para el desarrollador que afirmó que una orden del gobierno del presidente Donald Trump para pausarlo probablemente matará el proyecto en cuestión de días.

El juez de distrito Carl J. Nichols, designado por Trump, dictaminó que la construcción del proyecto Empire Wind podría continuar mientras considera los méritos de la orden del gobierno para suspender el proyecto. Criticó al gobierno por no responder a puntos clave en los documentos judiciales de Empire Wind, incluida la afirmación de que el gobierno violó el procedimiento adecuado.

La empresa noruega Equinor es propietaria de Empire Wind. Su portavoz David Schoetz dijo que la empresa se encuentra satisfecha con la decisión del tribunal y continuará trabajando en colaboración con las autoridades. Es el segundo desarrollador en prevalecer en la corte contra el gobierno esta semana.

El gobierno de Trump congeló cinco grandes proyectos de energía eólica marina en la costa este de Estados Unidos días antes de Navidad, citando preocupaciones de seguridad nacional. Trump ha atacado la energía eólica marina desde sus primeros días de regreso en la Casa Blanca, llamando recientemente a las granjas eólicas "perdedores" que pierden dinero, destruyen el paisaje y matan aves.

Los desarrolladores y autoridades de los estados demandaron buscando bloquear la orden. Las grandes granjas eólicas basadas en el océano son la piedra angular de los planes para cambiar a energía renovable en los estados de la costa este del país que tienen un terreno limitado para turbinas eólicas terrestres o paneles solares.

El lunes, un juez dictaminó que la empresa danesa de energía Orsted podría reanudar su proyecto para servir a Rhode Island y Connecticut. El juez senior Royce Lamberth dijo que el gobierno no explicó suficientemente la necesidad de una suspensión completa de la construcción. Esa granja eólica, llamada Revolution Wind, está casi completa. Se espera que cubra aproximadamente el 20% de las necesidades de electricidad en Rhode Island, el estado más pequeño, y alrededor del 5% de las necesidades de electricidad de Connecticut.

Orsted también está demandando por la pausa de su proyecto Sunrise Wind para Nueva York, con una audiencia aún por fijar. Dominion Energy Virginia, que está desarrollando Coastal Virginia Offshore Wind, planea pedir a un juez el viernes que bloquee la orden del gobierno para que también pueda reanudar la construcción.

El quinto proyecto en pausa es Vineyard Wind, en construcción en Massachusetts. Los propietarios Avangrid y Copenhagen Infrastructure Partners no han indicado públicamente si planean unirse al resto de los desarrolladores en desafiar al gobierno federal.

Robin Shaffer, presidente de Protect Our Coast New Jersey, dijo que el gobierno de Trump actuó correctamente al detener la construcción por motivos de seguridad nacional. Instó a los funcionarios a apelar de inmediato los fallos adversos y buscar la suspensión de todas las obras pendientes de la revisión de apelación. Los opositores a los proyectos de energía eólica marina son particularmente activos y bien organizados en Nueva Jersey.

Empire Wind está completado en un 60% y está diseñado para abastecer a más de 500.000 hogares. Equinor subrayó que el proyecto estaba en peligro debido a la disponibilidad limitada de embarcaciones especializadas, así como a grandes pérdidas financieras.

Durante una audiencia el miércoles, el juez Nichols dijo que la principal preocupación de seguridad del gobierno parecía ser sobre la operación de las turbinas eólicas, no la construcción, aunque el gobierno rechazó esa afirmación.

Al presentar el caso del gobierno, el subsecretario de Justicia Stanley Woodward, Jr. fue escéptico sobre la tormenta perfecta de eventos horribles que Empire Wind dijo que descarrilarán todo su proyecto si la construcción no se reanudaba. No estuvo de acuerdo con la afirmación de que la principal preocupación del gobierno era sobre la operación.

"No veo cómo se puede hacer esta distinción", dijo Woodward. Lo comparó con un proyecto nuclear que se estaba construyendo y que presentaba un riesgo para la seguridad nacional. El gobierno se opondría a que se construyera y se pusiera en marcha.

Molly Morris, vicepresidenta senior de Equinor a cargo de Empire Wind, dijo en una entrevista que la empresa quiere construir este proyecto y entregar una nueva fuente de energía importante y esencial para Nueva York.

McDermott reportó desde Providence, Rhode Island.

