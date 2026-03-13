Residentes de Teherán describen a la AP la situación provocada por la guerra

Un ingeniero se refugia bajo el banco de un parque mientras los aviones de combate rugen en el cielo. Un deportista, consumido por la ansiedad, no puede dormir por culpa de las explosiones. Debido a los cortes de internet, las familias y los amigos dependen unos de otros para enterarse de la guerra y de los daños más recientes causados por los bombardeos aéreos.

El feroz bombardeo de Estados Unidos e Israel sobre Teherán, la capital de Irán, que ya llega al final de su segunda semana, ha dejado a los residentes en estado de shock. Desde los barrios históricos del centro hasta las zonas acomodadas del norte, las bombas sacuden la ciudad día y noche, sin sirenas ni sistemas de alerta que adviertan a la población.

“La presión psicológica es real”, afirmó el deportista, que vive en una zona del norte de la capital. Él fue uno de los residentes de Teherán con los que The Associated Press pudo hablar; todos ellos declararon bajo condición de anonimato porque temen por su seguridad.

Símbolos nacionales ampliamente respetados han sido amenazados. El monumental arco de la plaza Azadi, considerado a menudo el emblema moderno de la capital, quedó envuelto en humo tras los ataques ocurridos en las cercanías, mientras que las explosiones destrozaron las ventanas del palacio de Golestán, construido en el siglo XIX y un hito del orgullo histórico. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad han incrementado su presencia en las calles para impedir cualquier muestra de disidencia.

Los ataques israelíes efectuados el fin de semana pasado contra depósitos de petróleo en Teherán tuvieron un impacto especialmente profundo en la psique de los residentes. Tras las explosiones, se desataron enormes incendios y un humo negro y tóxico llenó el aire, algo que aliviaron parcialmente las lluvias de los siguientes días.

“Casi no podía respirar y tuve que ir a comprar un inhalador”, contó una residente de Teherán de 54 años, activista de derechos humanos. “La gente teme que afecte su agua potable”. Mientras hablaba con la AP, se oyó una explosión a lo lejos.

En un mensaje de voz enviada el martes, la activista relató: “Anoche, la situación fue realmente mala. Aviones de combate, así como drones, se habían apoderado de todo el cielo. Al este, al oeste, golpearon en todas partes donde pudieron. Hoy se ven muchos lugares residenciales que resultaron dañados. Es realmente doloroso”.

La guerra ha tensado los nervios en toda la región, mientras Irán lanza oleadas de misiles y drones contra Israel, bases militares de Estados Unidos y sus vecinos del golfo Pérsico.

“Bombardeo severo”

La campaña aérea de Estados Unidos e Israel ha afectado miles de sitios en todo Irán, la mayoría pertenecientes al ejército y a la Guardia Revolucionaria, de carácter paramilitar. La Media Luna Roja iraní afirma que miles de sitios civiles han resultado dañados, incluidos hospitales, escuelas, universidades y viviendas. Irán no ha actualizado públicamente su cifra de muertos, que superaba los 1.200 reportados previamente.

Un ingeniero de 33 años describió las consecuencias de los ataques a los depósitos de petróleo como una “escena del fin de los tiempos”.

A los iraníes les resulta difícil seguir las noticias de la guerra, explicó, debido a que el acceso a internet fue prácticamente cortado desde los primeros ataques del 28 de febrero. Solo una pequeña fracción de la población tiene acceso limitado mediante redes privadas virtuales, estimó el ingeniero.

Contó que llama por teléfono a amigos para saber dónde están cayendo las bombas. Otros residentes dijeron que familiares y amigos intercambian reportes de ataques en reuniones cargadas de ansiedad en casas y cafés.

La superioridad aérea casi total de Israel y Estados Unidos ha dejado la capital expuesta a ser atacada en cualquier momento. El ingeniero dijo que estaba en su calle cuando oyó aviones de combate y, luego, un ataque cercano. Se tiró bajo un banco de un parque.

Un estudiante universitario dijo que el temor a los ataques aumenta incluso entre quienes no viven cerca de objetivos gubernamentales y militares claramente señalados.

“En cualquier momento, sin ninguna sirena de advertencia ni anuncio, alguna parte de la ciudad está bajo ataque”, afirmó, y dijo que algunas calles están llenas de vidrios rotos de los edificios de alrededor.

Atacados sin aviso

Las calles de Teherán, que normalmente es una ciudad vibrante de más de 9 millones de personas, ahora se mantienen inquietantemente silenciosas entre un bombardeo aéreo y otro. Muchas tiendas y supermercados están abiertos. Pero el bazar tradicional está cerrado, y muchas calles están vacías debido a que la gente se resguarda en casa. Las familias pegan cinta en las ventanas para evitar que el vidrio salga volando y se refugian en habitaciones interiores cuando oyen el estruendo de los ataques.

Una maestra que vive en el distrito de Vanak, en el norte de Teherán, dijo que la casa de una amiga en el este de la capital resultó dañada por un ataque cercano que sacó las ventanas de sus marcos, rompió el lavabo y desajustó la puerta del garaje del edificio. Cuando la amiga la llamó para contarle la noticia, “me quedé en un shock muy fuerte”, relató.

La docente dijo que pasa la mayor parte del tiempo en casa, recibiendo a familiares que huyeron de otra parte de Teherán porque viven cerca de posiciones del Basij, el temido brazo de voluntarios de la Guardia. Camina de un lado a otro y dedica mucho tiempo a intentar conectarse a internet.

“Trato de mantenerme tranquila y me digo: ‘Este es el precio que tenemos que pagar para deshacernos de la República Islámica’”, expresó.

Los ataques de Estados Unidos e Israel se han concentrado con fuerza en posiciones de la Guardia, el Basij y las fuerzas policiales, los principales ejecutores de la República Islámica que reprimieron las protestas ocurridas a principios de este año, matando a miles de personas y arrestando a decenas de miles. Esta semana, los ataques se dirigieron a bloqueos de carreteras y puestos de control instalados por el Basij; al menos 18 de ellos fueron alcanzados el miércoles, en su mayoría en Teherán, según Armed Conflict Location and Event Data, un grupo de monitoreo con sede en Estados Unidos.

Una fuerte explosión afectó el viernes una importante plaza de Teherán mientras simpatizantes del gobierno realizaban allí una gran manifestación.

Hasta ahora, las autoridades parecen haber podido mantener su control. Los residentes describieron una mayor presencia de fuerzas de seguridad y del Basij en las calles. Una residente envió a la AP un video que grabó de una caravana de motocicletas y autos del Basij, ondeando banderas en su calle, en un vecindario del norte de Teherán. Las mezquitas difundían a todo volumen consignas a favor del gobierno, afirmó.

La noche del lunes, en la televisión estatal, Ahmad-Reza Radan, comandante en jefe de las fuerzas de seguridad de la República Islámica, advirtió que cualquiera que salga a las calles a protestar será visto “como enemigo, y lo trataremos como lo haríamos con el enemigo. Todos nuestros muchachos están listos para disparar”.

El gobierno también ha alentado a sus partidarios a reunirse en manifestaciones callejeras, especialmente tras el anuncio del nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei. Sucede a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en los ataques iniciales de Israel al comienzo de la guerra.

La elección del joven Jamenei es vista por muchas personas como otra señal de que los sectores de línea dura mantienen un férreo control del poder. El clérigo emitió su primer comunicado el jueves, pero no ha aparecido en público.

“Un país calcinado”

A medida que la guerra se intensifica, muchos iraníes aún se sienten conmocionados por la represión tras las masivas protestas antigubernamentales de enero.

Una enfermera de 27 años dijo que la unidad de cirugía donde trabaja en un hospital de Teherán todavía atendía a manifestantes con heridas graves.

Describió el hecho de que Estados Unidos e Israel apunten contra los líderes y las fuerzas de seguridad de Irán como una “venganza” por la muerte de manifestantes, y dijo que le alegraba ver los ataques contra las fuerzas de seguridad.

Pero los daños de la campaña aérea preocupan a algunos de quienes quieren ver caer a la República Islámica.

“Ya no se trata de debilitar al gobierno. Se ha convertido en debilitar al pueblo de Irán”, dijo la activista, que ha estado encarcelada en el pasado. “¿De verdad quieren convertirnos en un país calcinado, algo que la República Islámica no pudo hacer por sí sola?”

__

El Deeb informó desde Beirut. La periodista de The Associated Press Shirin Hakim, en la ciudad de Nueva York, contribuyó a este reportaje.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.