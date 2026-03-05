Presidente de Panamá expresa expectativa ante reunión con Trump y líderes de Latinoamérica

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó el jueves su gran expectativa ante la reunión que mantendrá este fin de semana con Donald Trump y otros once mandatarios de Latinoamérica y el Caribe.

Mulino subrayó que la agenda del encuentro dependerá de "la importancia que para los Estados Unidos tenga cada país".

En este contexto, Mulino destacó el papel fundamental de Panamá, siendo la única nación con un canal interoceánico, durante su conferencia de prensa semanal. La invitación a este cónclave generó considerable expectación en Panamá, especialmente por las previas amenazas y reclamos de Trump sobre el canal.

El republicano afirmó que la vía cobraba tarifas excesivas a las embarcaciones estadounidenses, que los chinos controlaban la infraestructura y llegó a sugerir la posibilidad de retomar su operación.

( Michael Buholzer/Keystone via AP )

Panamá ocupó recientemente los dos puertos en ambas entradas del canal después que un fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión del Estado con un consorcio de Hong Kong, un asunto que quedó en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El gobierno de Trump ha señalado que busca terminar con lo que considera la influencia china en el canal marítimo comercial, el cual construyó y operó Estados Unidos entre 1914-1999. Mulino ha reiterado que la vía es administrada plenamente por los panameños, en tanto que su gobierno ha intensificado su colaboración con Washington en asuntos de seguridad.

Mulino señaló que entre los temas que podrían surgir durante el encuentro del sábado están la democracia, la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la seguridad regional. El encuentro está previsto para el sábado en Miami, Florida.

Según el mandatario panameño, quien viajará a Miami el viernes, el formato de la cita sería distinto al de las cumbres tradicionales. Agregó que no existe una agenda formal ni una plenaria con intervenciones individuales de los jefes de Estado.

En la noche, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofrecerá un cóctel para los mandatarios y otros invitados del gobierno estadounidense, señaló. El presidente también mencionó la posibilidad de reuniones bilaterales entre ministros y autoridades de ambos gobiernos, aunque aclaró que aún no están confirmadas.

Trump convocó a presidentes de la región latinoamericana y el Caribe en lo que será el primer encuentro de este tipo desde que asumió para un segundo mandato. En la cumbre de aliados del llamado “Escudo de las Américas” se buscará “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.