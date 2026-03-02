Lo que se sabe del bombardeo a una escuela en Irán que dejó al menos 165 muertos

Al menos 165 personas, entre ellas niñas de primaria, murieron en un ataque aéreo contra una escuela en Irán, según informaron las autoridades.

De acuerdo con medios estatales, la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh, en Minab, al sur del país, quedó destruida tras un bombardeo ocurrido el sábado, en el marco de una campaña conjunta de ataques atribuida a Estados Unidos e Israel. Sin embargo, ni Washington ni el gobierno israelí han asumido la responsabilidad ni confirmado que el ataque haya tenido lugar.

En este contexto, Irán responsabilizó a ambos países mientras el conflicto se expande por Medio Oriente. Durante el fin de semana, misiles iraníes impactaron objetivos en Dubái, Kuwait y Bahréin. Al mismo tiempo, Israel lanzó nuevos ataques contra Hezbolá en Líbano.

Al menos 555 personas murieron en Irán desde que comenzaron los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel durante el fin de semana, informó la Media Luna Roja iraní.

Por su parte, Estados Unidos señaló que está investigando los reportes sobre el ataque a la escuela, mientras que la UNESCO lo condenó como una “grave violación del derecho humanitario”.

open image in gallery Esta imagen, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA, muestra el lugar del ataque contra una escuela para niñas en Minab, en la provincia sureña de Hormozgan, Irán, el 28 de febrero de 2026 ( ISNA )

¿Cómo ocurrió el ataque con misiles?

Las autoridades locales informaron que la escuela primaria para niñas Shajareh Tayyebeh fue alcanzada por un misil durante un ataque ocurrido el sábado en Minab, al sur de Irán. Según precisaron, los bombardeos en la zona comenzaron alrededor de las 10:00 a. m., hora local (6:00 a. m. GMT).

El edificio se encontraba a solo 60 metros de una base naval cercana perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Además, imágenes difundidas en redes sociales muestran la estructura reducida a escombros, con restos de libros escolares visibles entre los restos del edificio.

Según los primeros reportes, se informó de cinco fallecidos tras el ataque; sin embargo, más tarde la cifra ascendió a 85. Para la noche del sábado, las autoridades indicaron que 108 estudiantes habían muerto.

El domingo por la noche, fiscales locales señalaron que el número de víctimas fatales había aumentado a 165, con otros 95 heridos.

The Independent no ha podido verificar de manera independiente la cifra de muertos provocada por el ataque. No obstante, la organización iraní de derechos humanos Hengaw aseguró que la matrícula total de la escuela era de 170 estudiantes. Además, dado que en Irán la semana laboral va de sábado a jueves y el viernes es el único día oficial de descanso, el centro educativo habría estado en funcionamiento cuando fue alcanzado.

¿Cómo ha reaccionado Irán?

open image in gallery El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó los bombardeos ( AP )

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, condenó los bombardeos en la región de Minab y expresó sus condolencias a las familias afectadas.

“Comparto el profundo dolor de las familias de las víctimas, del noble pueblo de Minab y de todo Irán, y estoy con ellos en este duelo”, afirmó en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim.

Asimismo, agregó: “Este acto salvaje añade otra página negra al historial de innumerables crímenes de los agresores, un recuerdo que nunca será borrado de la historia de nuestra nación”.

Además, Pezeshkian instó a los equipos de rescate, al personal médico y a las autoridades competentes a brindar asistencia “inmediata y continua” a los heridos y a las familias de los caídos.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, señaló: “El edificio destruido es una escuela primaria para niñas en el sur de Irán. Fue bombardeada a plena luz del día, cuando estaba llena de alumnas. Decenas de niños inocentes han sido asesinados solo en este lugar. Estos crímenes contra el pueblo iraní no quedarán impunes”.

¿Cómo ha reaccionado el mundo ante los ataques?

Diversas organizaciones humanitarias condenaron los bombardeos y advirtieron que podrían constituir una violación del derecho internacional.

Entre las voces más destacadas, la ganadora del Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, reconocida por su defensa del derecho de las niñas a la educación, rechazó el ataque a través de sus redes sociales. “Eran niñas que iban a la escuela para aprender, con esperanzas y sueños para su futuro. Hoy, sus vidas fueron brutalmente truncadas”, expresó.

open image in gallery Malala Yousafzai condenó el atentado ( AP )

Asimismo, manifestó estar “destrozada y consternada” por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, incluidos los reportes de que una escuela para niñas en el sur del país fue alcanzada, loque dejó numerosas menores heridas y fallecidas. “La muerte de civiles, en especial de niños, es inadmisible, y la condeno de manera absoluta. Acompaño en el dolor a los niños, las familias y las comunidades afectadas”, señaló.

Además, subrayó su firme oposición a la violencia y a los ataques contra escuelas y civiles, e hizo un llamado a detener la escalada. “Deben llegar la justicia y la rendición de cuentas. Todos los Estados y las partes involucradas deben cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional para proteger a los civiles y salvaguardar las escuelas”, afirmó.

Por su parte, la UNESCO declaró estar “profundamente alarmada” por el impacto de la actual escalada militar en Medio Oriente sobre las instituciones educativas, los estudiantes y el personal docente.

open image in gallery Columnas de humo cubren el cielo de Teherán tras el bombardeo ( AP )

Añadieron: “La muerte de estudiantes en un espacio destinado al aprendizaje constituye una grave violación de la protección que el derecho internacional humanitario confiere a las escuelas. Los ataques contra instituciones educativas no solo ponen en peligro a alumnos y docentes, sino que también socavan el derecho a la educación”.

Asimismo, señalaron: “De acuerdo con su mandato y con la Resolución 2601 (2021) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la UNESCO recuerda a todas las partes sus obligaciones de proteger las escuelas, a los estudiantes y al personal educativo”.

Por otra parte, en un comunicado citado por medios estadounidenses, un portavoz del Comando Central de Estados Unidos, Tim Hawkins, declaró: “Tomamos estos reportes con seriedad.

La protección de los civiles es de máxima importancia y continuaremos adoptando todas las precauciones disponibles para minimizar el riesgo de daños no intencionales”.

Hasta el momento, Israel no ha emitido comentarios sobre los ataques.

Traducción de Leticia Zampedri