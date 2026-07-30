CEO de Academia de Grabación responde a decisión de BTS de no postularse a los Grammy

El director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., ha respondido a la noticia de que el grupo del K-pop BTS no presentará su música para consideración en los Premios Grammy de 2027.

"Me entristece saber que BTS ha decidido no participar en el proceso de los Premios Grammy este año, pero como creador musical, entiendo y respeto su decisión”, escribió Mason Jr. en la página oficial de Instagram de los Grammy.

Los siete integrantes de BTS —RM, Suga, j-hope, Jimin, V, Jung Kook y Jin— compartieron una nota en Instagram el miércoles, en la que indicaron que no presentarían su álbum “ARIRANG” ni sus canciones para los Grammy.

“Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma”, escribieron poco más de un mes después de que la Academia anunciara cinco nuevas categorías de los Grammy, entre ellas la de mejor interpretación de música pop asiática.

Según el reglamento, la categoría reconoce lanzamientos de K-pop, J-pop, C-pop y más. Pero algunos fans lo vieron como una barrera racializada para los artistas asiáticos.

En su comunicado, Mason Jr. señaló que la nueva categoría se creó para celebrar más voces en toda la industria musical asiática, no para separar a esos artistas de otros premios.

“Sí quiero aclarar algo que parece estar perdiéndose en la conversación. La categoría de Pop Asiático se creó para celebrar la profundidad, la diversidad y el extraordinario crecimiento del arte pop que surge de Asia”, escribió. “Más categorías significan que se reconoce el trabajo de más artistas. Nunca es para dividir, sino para ampliar a quiénes reconocen nuestros 15.000 votantes de los Grammy”.

Añadió un recordatorio de que presentar una candidatura en una categoría de género —como el nuevo premio de pop asiático— no excluye a un artista de presentarse en las categorías del campo general, como álbum, canción y grabación del año.

“El reconocimiento en una categoría de género y el reconocimiento en el Campo General no son mutuamente excluyentes", indicó Mason Jr. "Un artista puede, sin duda, aspirar a ambos”.

BTS nunca ha ganado un Grammy, aunque ha sido nominado a cinco: tres veces en la categoría de mejor interpretación pop de dúo/grupo, además de álbum del año (por sus aportes a “Music of the Spheres” de Coldplay) y mejor video musical por “Yet to Come”.

De hecho, ningún acto de K-pop había ganado un Grammy antes de este año, cuando “Golden” de la película “KPop Demon Hunters” se llevó el trofeo a la mejor canción para medios visuales. Eso coronó una noche de gran visibilidad para el K-pop en los Grammy, una institución en la que el género ha sido subcelebrado durante mucho tiempo pese a su enorme seguimiento internacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.